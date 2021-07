Συνταγές

Γαλακτομπούρεκο από τον Γιάννη Καλδάνη

Ένα γλυκό που δε θέλει συστάσεις. Βήμα - βήμα η συνταγή για τέλειο αποτέλεσμα!

Στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό" βρέθηκε την Παρασκευή ο pastry chef Γιάννης Καλδάνης.

Αφού αναφέρθηκε στις εμπειρίες του πίσω απο τον πάγκο του ζαχαροπλάστη και τις συνεργασίες τους με πολλά μαγαζιά στην Ελλάδα και σε διάφορες περιοχές του κόσμου, ο Γιάννης Καλδάνης, έχοντας στο πλευρό του την Φαίη Σκορδά, έδειξε βήμα-βήμα μια ξεχωριστή συνταγή για γαλακτομπούρεκο.

Ο Γιάννης Καλδάνης είπε ότι είναι ένα αρωματικό και ανάλαφρο γλυκό, που «βγάζει τα αρώματα» του, ενώ δεν είναι πολύ σιροπιαστό.

Παρακολουθείστε την εκτέλεση της συνταγής για γαλακτομπούρεκο απο τον Γιάννη Καλδάνη: