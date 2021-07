Life

Angelina Jolie - The Weeknd: Τα σενάρια που τους θέλουν ζευγάρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι τους συνδέει από το παρελθόν;

Η Angelina Jolie και ο Weeknd εντοπίστηκαν να απολαμβάνουν ένα εντυπωσιακό δείπνο στο Los Angeles εν μέσω της δικαστικής διαμάχης που έχει μετά το διαζύγιό της με τον Brad Pitt.

Το απόγευμα της Πέμπτης, η Angelina και ο Weeknd που το πραγματικό του όνομα είναι Abel Tesfaye, εθεάθησαν να φεύγουν αφότου είχαν διασκεδάσει σε φιλικό περιβάλλον.

Οι δυο τους δεν έχουν αποδεχτεί πώς είναι φίλοι η λαμπερή ηθοποιός και ο τραγουδιστής. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι «περίεργοι» δεσμοί από το παρελθόν που τους ενώνουν, όπως η αναφορά στα διάσημα χείλη της Angelina σε ένα από τα τραγούδια του.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό: “Πύρινο μάτι” στον ωκεανό - Πυρκαγιά από διαρροή αερίου σε υποβρύχιο αγωγό (εικόνες)

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου: Τέθηκε σε λειτουργία

Καιρός: πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες το Σάββατο