Πιτ - Τζολί : Και ο πόλεμος συνεχίζεται...

Το διαζύγιο Μπραντ-Τζολί πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο;

Η μάχη της επιμέλειας έχει τελειώσει, αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται. Και τι πόλεμος... Τέσσερα χρόνια και οκτώ μήνες, και ο θεός ξέρει πόσο χρόνο, αμέτρητες νομικές συζητήσεις και χρήματα έχουν ξοδευτεί και πόσο ακόμα... σημειώνει χαρακτηριστικά δημοσίευμα της «mail online».

Ο δικαστής John Ouderkirk, ύστερα από έρευνα μηνών και εξέταση αμέτρητων μαρτύρων, αποφάνθηκε την κοινή επιμέλεια των πέντε παιδιών τους. Ο μεγαλύτερος γιος τους Μάντοξ, είναι τώρα 19 ετών, φοιτά στο πανεπιστήμιο της Κορέας και είναι απαλλαγμένος από την συγκεκριμένη απόφαση.

Η απόφαση του δικαστή σύμφωνα με την «mail online» προαναγγέλλει την συνέχιση των δικαστικών μαχών και από τις δύο πλευρές.

Η Τζολί άσκησε ένσταση κατά της απόφασης καθώς υποστήριξε πως ο δικαστής δεν της έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσει όλα τα στοιχεία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα αν καταφέρει να απομακρύνει τον δικαστή από την υπόθεση, θα σημαίνει ότι η απόφασή του «ακυρώνεται».

Η νέα δικαστική μάχη θα γίνει στο εφετείο στις 9 Ιουλίου στην Καλιφόρνια Ο Πιτ προσέλαβε έναν κορυφαίο δικηγόρο τον Ted Boutrous Jr γνωστός ως «ο καλύτερος από τους καλύτερους», για να αντιμετωπίσει από την πλευρά του ένα από τα πιο δύσκολα διαζύγια του Χόλιγουντ.

Ίσως είναι η απάντηση του Πιτ στην έφεση της Τζολί, μαζί με την απόφαση του δικαστή ο οποίος θεώρησε ότι τα στοιχεία της «στερούνται αξιοπιστίας».

Ενώ στην ρύθμιση της επιμέλειας έγινε ένα σημαντικό βήμα το διαζύγιο απέχει πολύ από τη διευθέτηση. Το ζευγάρι πρέπει να ασχοληθεί με το ζήτημα των οικονομικών - ένα περίπλοκο ζήτημα όταν υπάρχουν δύο τόσο πλούσιοι άνθρωποι με περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα σε διάφορες χώρες- και αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάστηκαν περισσότερα από τέσσερα χρόνια για να φτάσουν σε αυτό το σημείο ως προς την επιμέλεια, κανείς δεν αισιοδοξεί ότι η υπόθεση θα τελειώσει σύντομα.

Το χειρότερο είναι οι κακές συνθήκες που διεξάγεται και το δηλητήριο που στάζει... Ο Πιτ είπε σε μια συνέντευξη του το 2017 ότι ήλπιζε για «συναινετικό διαζύγιο».

«Και οι δύο κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Άκουσα έναν δικηγόρο να λέει, "Κανείς δεν κερδίζει στο δικαστήριο, είναι απλώς θέμα χρόνου ποιος θα πονέσει περισσότερο." Και φαίνεται να είναι αλήθεια ... είναι μια επένδυση στο μίσος. Εγώ αρνούμαι. Και ευτυχώς και ο δικηγόρος μου συμφωνεί ». Πόσο λάθος ήταν!!

