Self test - Ιδιωτικός Τομέας: Τι προβλέπεται τον Ιούλιο

Ποιες είναι οι εξαιρέσεις για την εβδομάδα από 28/6 έως 4/7/2021

Την υποχρέωση διενέργειας self test πριν την παρουσία τους στο χώρο εργασίας τους έχουν οι εργαζόμενοι για όλο τον Ιούλιο σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας. Τα test θα προμηθευτούν από τα φαρμακεία, ενώ προβλέπεται εξαιρέσεις για όσους έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Προμήθεια από τα φαρμακεία

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείο Εργασίας «ενημερώνουμε ότι οι εργαζόμενοι/ες του ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να προμηθεύονται από τα φαρμακεία, έως το Σάββατο 10.7.2021, τέσσερα (4) δωρεάν self test, ένα για την εβδομάδα από 5.7.2021 έως 11.7.2021, ένα για την εβδομάδα από 12.7.2021 έως 18.7.2021, ένα για την εβδομάδα από 19.7.2021 έως 25.7.2021 και ένα για την εβδομάδα από 26.7.2021 έως 1.8.2021.»

Κατ΄ εξαίρεση, για την εβδομάδα από 28.6.2021 έως 4.7.2021, σε περίπτωση μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου, δεν ισχύουν οι προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες.

Υποχρέωση δήλωσης αποτελέσματος test

Από Δευτέρα 5.7.2021 έως και 1.8.2021 ισχύει η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία.

Υπενθυμίζεται ότι το self test διενεργείται υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του/ης εργαζόμενου/ης στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.

Σε κάθε περίπτωση, όταν μεσολαβούν διαστήματα όπου ο/η εργαζόμενος/η απασχολείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας ή τελεί σε νόμιμη άδεια κ.α., ο επόμενος υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος τοποθετείται χρονικά έως και 24 ώρες πριν την ανάληψη της επόμενης υπηρεσίας του/ης με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική του/ης σύμβαση τόπο εργασίας.

Εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του self-test σε χώρους εργασίας, οι εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Σε περίπτωση μη επίδειξης στα αρμόδια όργανα του πιστοποιητικού εμβολιασμού, οι εργαζόμενοι υποχρεούνται στη διενέργεια και επίδειξη διαγνωστικού ελέγχου που πραγματοποιείται ιδία δαπάνη είτε πρόκειται για self-test είτε για εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR είτε για rapid test.

