Ρωσία: διαρροή αέριου χλωρίου προκαλεί τρόμο

Σε εγρήγορση οι Αρχες. Έκαναν έκκληση με οδηγίες στους πολίτες. Πόσο μεγάλη ειναι η ποσότητα που εκλύθηκε στην ατμόσφαιρα.

Αέριο χλώριο διέρρευσε από ένα αντλιοστάσιο στην πόλη Ιζέφσκ της κεντρικής Ρωσίας, αλλά δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ανακοίνωσε η τοπική υπηρεσία αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών. Οι αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, όπου μπορεί να συσσωρευτεί το αέριο.

Το πρακτορείο RIA, επικαλούμενο μία πηγή, μετέδωσε ότι διέρρευσαν 800 κιλά χλωρίου και οι υπηρεσίες εργάζονται για να εμποδίσουν το αέριο να φτάσει σε κατοικημένες περιοχές.

Στην ανακοίνωση της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών οι περίπου 600.000 κάτοικοι της πόλης, που απέχει 1.220 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, καλούνται να αποφεύγουν σημεία με χαμηλό υψόμετρο όπου μπορεί να συγκεντρωθεί το αέριο χλώριο, το οποίο είναι βαρύτερο από τον αέρα.

Το χλώριο χρησιμοποιείται ευρέως ως απολυμαντικό και καθαριστικό του νερού αλλά όταν εισπνέεται μετατρέπεται σε υδροχλωρικό οξύ, το οποίο μπορεί να προκαλέσει εσωτερικά εγκαύματα και πνιγμό, λόγω της μετατροπής του σε νερό στους πνεύμονες.

