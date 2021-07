Κόσμος

Καύσωνας στον Καναδά: Φωτιά έκανε στάχτη το Λίτον (βίντεο)

Πόλη "φάντασμα" το Λίτον μετά τις 62 φωτιές μέσα σε 24 ώρες. Λίγο πριν η θερμοκρασία είχε φτάσει του 49,6 βαθμούς.



Μετά από τρεις ημέρες φρικτής ζέστης, που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 300 ανθρώπων στη Βρετανική Κολομβία του δυτικού Καναδά, οι κάτοικοι του χωριού Λίτον ήρθαν αντιμέτωποι και με τις φωτιές.

Συνολικά, το Λίτον «υπέφερε» από 62 νέες φωτιές μέσα σε 24 ώρες (από την Τετάρτη μέχρι την Πέμπτη), οι οποίες είχαν σαν συνέπεια ένα ζευγάρι 60χρονων να χάσουν τη ζωή τους, καθώς δεν πρόλαβαναν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, όταν δόθηκε εντολή για μαζική εκκένωση.

Πέρα από τους, περίπου, 250 κατοίκους που είχαν σπίτια και περιουσίες μέσα στο Λίτον και κατάφεραν να φύγουν γρήγορα από το χωριό, πριν παραδοθεί στις φλόγες, ο τοπικός βουλευτής Μπραντ Βις ανέφερε πως άλλα περίπου 1.000 άτομα, που ζούσαν στα περίχωρα, υποχρεώθηκαν να αφήσουν τις περιουσίες τους και να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια και δομές φιλοξενίας.





«Το 90% του χωριού έχει καταστραφεί» δήλωσε την Πέμπτη ο Βις, περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής, ενώ ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας του Καναδά, Μάικ Φάρνγουορθ πρόσθεσε πως τα περισσότερα σπίτια, δημοτικά κτίρια, καθώς και το τοπικό νοσκομείο του Λίτον, που βρίσκεται 260 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Βανκούβερ, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.





Η καταστροφική φωτιά ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης, με τον δήμαρχο Γιαν Πόλντερμαν να αναφέρει πως ξεκίνησε να βλέπει λευκό καπνό στη νότια πλευρά του χωριού. «Μέσα σε 15 με 20 λεπτά, όλο το Λίτον είχε παραδοθεί στς φλόγες» πρόσθεσε ο Πόλντερμαν.

