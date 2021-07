Κόσμος

Ουκρανία: Οργή για τις στρατιωτίνες με τις γόβες (εικόνες)

Η πρόβα της παρέλασης με τις στρατιωτίνες να φορούν γόβες αντί για άρβυλα κάνει το γύρο του κόσμου, προκαλώντας αντιδράσεις.

Σφοδρές επικρίσεις έχουν δεχθεί οι ουκρανικές αρχές, λόγω της ιδέας τους στρατιωτίνες να παρελάσουν φορώντας γόβες, αντί για άρβυλα, κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής παρέλασης, που έχει προγραμματιστεί για τον Αύγουστο.

Το σκάνδαλο ξέσπασε, μετά τη δημοσίευση από το υπουργείο Άμυνας φωτογραφιών από μια πρόβα της παρέλασης, η οποία θα διοργανωθεί με την ευκαιρία της 30ης επετείου από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, στις 24 Αυγούστου.

Στις φωτογραφίες αυτές, που δημοσιεύτηκαν στην επίσημη σελίδα του υπουργείου στο Facebook, μπορεί κανείς να δει νεαρές γυναίκες, σπουδάστριες σε μια στρατιωτική σχολή, να παρελαύνουν φορώντας στρατιωτική στολή και μαύρα γοβάκια, με μέτριο τακούνι, τα οποία αποτελούν μέρος, σύμφωνα με το υπουργείο, της στολής των γυναικών για την παρέλαση.

«Σήμερα, κάνουμε πρόβα με γοβάκια για πρώτη φορά. Είναι λίγο δυσκολότερο σε σχέση με τα άρβυλα, όμως κάνουμε ό,τι καλύτερο», δήλωσε μία από τις συμμετέχουσες, η Ιβάνα Μεντβίντ, σύμφωνα με το ArmiaInform, επίσημο πρακτορείο του υπουργείου Άμυνας.

Οι φωτογραφίες προκάλεσαν οργισμένες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαμαρτυρίες στο κοινοβούλιο.

«Τακούνι, πρόκειται για προσβολή στις γυναίκες, την οποία επιβάλει η βιομηχανία της ομορφιάς», σχολίασε μια χρήστρια, η Μαρία Σαπράνοβα, καταγγέλλοντας «τον σεξισμό και τον μισογυνισμό». «Και για τον στόλο, τι θα έχουν, μπικίνι και βατραχοπέδιλα;», σχολίασε ειρωνικά μια άλλη χρήστρια, η Κατερίνα Ρομανένκο.

Κάποιες βουλευτίνες, προσκείμενες στον πρώην πρόεδρο Πέτρο Ποροσένκο, τοποθέτησαν γοβάκια μπροστά από τον υπουργό Άμυνας, που ήταν παρών στην αίθουσα του κοινοβουλίου και του ζήτησαν να τους τα φορέσει για να «πάνε στην παρέλαση».

Η βουλευτίνα του κόμματος Golos Ίνα Σουβσούν κατήγγειλε στο Facebook «μια χαζή ιδέα», που ενσαρκώνει «στερεότυπα για τον ρόλο της γυναίκας ως μιας όμορφης κούκλας».

Η αντιπρόεδος του κοινοβουλίου Ολένα Κοντράτιουκ ζήτησε από τις αρχές να «ζητήσουν δημοσίως συγγνώμη για αυτόν τον εξευτελισμό» των γυναικών, που «υπερασπίζονται την ανεξαρτησία της Ουκρανίας με το όπλο στο χέρι».

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις μετρούν περισσότερες από 31.000 γυναίκες, εκ των οποίων περισσότερες από 4.100 αξιωματικούς. Πάνω από 13.500 Ουκρανές έχουν πολεμήσει εναντίον των φιλορώσων αυτονομιστών, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, από την αρχή της σύρραξης, πριν από επτά χρόνια, σύμφωνα με την Κοντράτιουκ.

