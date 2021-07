Υγεία - Περιβάλλον

Νέα μέτρα: Οι ΚΥΑ για ταξίδι με πλοίο, αεροπλάνο, λεωφορείο

Στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε όλες οι αλλαγές που ισχύουν από την ερχόμενη Δευτέρα 5 Ιουλίου για τις μετακινήσεις στα νησιά, αλλά και σε άλλη περιφέρεια.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τα νέα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την νόσο COVID-19, που ισχύουν σε όλη τη χώρα, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου. Στο ΦΕΚ περιλαμβάνονται όλες οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης, της εστίασης, των χώρων πολιτισμού, καθώς επίσης και οι αλλαγές στις μετακινήσεις με πλοία, αεροπλάνα και λεωφορεία.





Μεταφορές

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένων, και πάντως με μέγιστη πληρότητα 65% στα λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών), λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, αναβατήρες (τελεφερίκ).

Λειτουργία των υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ και του σιδηρόδρομου με μέγιστη πληρότητα 85%.

Λειτουργία των τουριστικών λεωφορείων και ειδικών τουριστικών λεωφορείων περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου με μέγιστη πληρότητα 85%.

Μετακινήσεις με πλοία

Η πληρότητα στα επιβατηγά και επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία είναι μέχρι 80% του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων ή μέχρι 85% του αριθμού αυτού, εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες. Η κάλυψη των καθισμάτων αεροπορικού τύπου ανέρχεται στο 50%.

Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι 4 άτομα, εφόσον είναι είτε σύζυγοι/συμβιούντες, συγγενείς α' ή β' βαθμού είτε άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους, σε διαφορετική δε περίπτωση 2 μεμονωμένοι επιβάτες ή μέλη πληρώματος, αντιστοίχως

Ακόμη η πληρότητα στα επιβατηγά-οχηματαγωγά-ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και επιβατηγά-υδροπτέρυγα είναι 80% του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων, εάν αυτά διαθέτουν φίλτρα τύπου HEPA (High Efficiency Particulate Air) και εφόσον βεβαιώνονται, με ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων, καθώς και των φορέων κυβερνητικής πιστοποίησης αυτών, η τοποθέτηση και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων καταρτίζεται σχέδιο κάλυψης καθισμάτων αεροπορικού τύπου για κάθε πλοίο και

μέχρι ποσοστό 50% εφόσον στα ανωτέρω πλοία δεν έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός της περ. (α).

Η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία καθώς και στα θαλάσσια ταξί από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδος προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες:

Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού (rapid test) εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή αγ) επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, η υποχρέωση περιλαμβάνει ανηλίκους από 12 ετών και άνω. Οι ανήλικοι από 12 έως 17 ετών μπορούν να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού.

Εξαιρούνται:

οι επιβάτες που μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),

οι επιβάτες που μετακινούνται σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ νήσων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), είτε σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα, είτε εντός 24 ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού,

οι επιβάτες που μετακινούνται στις πορθμειακές γραμμές Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας, Πέραμα Μεγαρίδος-Φανερωμένη Σαλαμίνας, Ρίο-Αντίρριο, στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από την ηπειρωτική Χώρα προς την Εύβοια, καθώς και στις πορθμειακές γραμμές Πόρος-Γαλατάς, Πούντα-Ελαφόνησος Λακωνίας και Τρυπητή-Αμμουλιανή Χαλκιδικής, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) 24 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού.

Σε κάθε περίπτωση, για την επιβίβαση των επιβατών από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας προς τα νησιά και αντίστροφα, συμπληρώνεται υποχρεωτικά το Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την επιβίβαση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Όσον αφορά τις πτήσεις εσωτερικού προς νησιωτικούς προορισμούς αυτές πραγματοποιούνται εφόσον οι επιβάτες:

έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή

έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοιού (rapid test) εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού. Η αρνητική διάγνωση του ελέγχου με την μέθοδο PCR και της εξέτασης με rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης ή

επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τα αεροπορικές εταιρίες με την αγορά του εισιτηρίου και την επισύναψη των ψηφιακών βεβαιώσεων, καθώς και δειγματοληπτικά από αστυνομικές αρχές σε αεροδρόμια.

Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, υποχρεούνται να επιδεικνύουν στα σημεία ελέγχου την ηλεκτρονική φόρμα Passenger Locator Form (PLF) η οποία εκδίδεται μέσω της ειδικής διαδικτυακής πύλης.

Σε περίπτωση προσκόμισης της βεβαίωσης των περ. (α), (β) και (γ) από αλλοδαπό σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής ή αγγλικής, ο έλεγχος εναπόκειται στην αεροπορική εταιρία.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών για τη μετακίνηση σε νησιά είναι όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες 12 ετών και άνω.

Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται και προς τα λοιπά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορονοϊού COVID-19 που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας .

Σε περίπτωση που επιβάτης δεν φέρει μάσκα, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο μέσο μεταφοράς.





