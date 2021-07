Κοινωνία

Γλυκά Νερά: οι γονείς της Καρολάιν ξεσπούν για τον συζυγοκτόνο (βίντεο)

Τι λένε για τον άνδρα που τους στέρησε την μόλις 20 χρόνων μητέρα της εγγονής τους, Λυδίας, στην οποία έχουν πλέον αφοσιωθεί ολοκληρωτικά.

Της Μαρίας Θεμελή

Την παραδειγματική τιμωρία για τον άνθρωπο που έσβησε το χαμόγελο του παιδιού τους ζητούν ο Ντέιβιντ και η Σούζαν Κραουτς...

Οι γονείς της Καρολάιν, που δολοφονήθηκε στα Γλυκά Νερά από τον σύζυγο της, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, είπαν «νιώθουμε προδομένοι, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Πιστεύουμε ότι θα τιμωρηθεί παραδειγματικά».

Η μικρή Λυδία, η εγγονή τους, βρίσκεται μαζί τους στην Αλόννησο εδώ και λίγες ημέρες, από τότε που η Εισαγγελία Ανηλίκων τους έδωσε την προσωρινή επιμέλεια. Θέλουν να της δώσουν όλη την αγάπη που δεν θα μπορέσει να πάρει από την μητέρα της, όπως λένε.

Όπως δήλωσαν ο Ντέιβιντ και η Σούζαν Κραουτς, «η Λυδία αποτελεί πλέον μέλος της οικογένειας μας. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για μια όαση χαράς στην απέραντη έρημο της θλίψης μας».

Παρακολουθούν τις εξελίξεις, αλλά και τις εικόνες του καθ’ ομολογίαν του δολοφόνου, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μέσα από τις φυλακές. Μπορεί ο άνθρωπος που επί 37 ημέρες τους εξαπατούσε να βρίσκεται σ' ένα κελί, ωστόσο δεν έχουν πάρει ακόμη τις απαντήσεις που ζητούν.

Οι γονείς της Καρολάιν τονίζουν ότι «ευελπιστούμε ότι η ανακριτική έρευνα, στην οποία θα συνδράμουμε θα απαντήσει στο μεγάλο αναπάντητο ερώτημα: ΓΙΑΤΙ;».

Στα δημοσιεύματα που εμπλέκουν τον καθ’ ομολογίαν του συζυγοκτόνο με διακίνηση ναρκωτικών, η Ελληνική Αστυνομία απάντα πως η έρευνα είναι πλέον στα χέρια και την ευθύνη του ανακριτή και ότι αν προκύψει νέο στοιχείο θα αξιολογηθεί και θα ερευνηθεί.

