Μητσοτάκης: ανεμβολίαστοι και “τζαμπατζήδες” δεν θα ξανακλείσουν την Ελλάδα

Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε νέα οριζόντια μέτρα λόγω της πανδημίας, ομολόγησε λάθη για τα μέτρα στην βόρεια Ελλάδα, αναφέρθηκε στα 150 ευρώ για τους νέους και το ενδεχόμενο εκλογών.

Ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Ράδιο «Κ», ότι δεν θα ληφθούν ξανά οριζόντια μέτρα ώστε να προστατευθούν οι ανεμβολίαστοι. Όπως τονίζει, η απροθυμία για τον εμβολιασμό είναι παγκόσμια πραγματικότητα και όχι ελληνική ιδιαιτερότητα, «Καλούμαστε να απευθυνθούμε στους πιο καχύποπτους οι οποίοι δεν αποτελούν ένα ομοιογενές σύνολο», σημειώνει.

Εξηγεί ότι «υπάρχουν οι φιλοσοφικά αρνητές στο εμβόλιο, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να πειστούν. Υπάρχει και η εξαιρετικά κατακριτέα κατηγορία των “δεν βαριέσαι, ξέρω ότι δουλεύει, να το κάνουν οι άλλοι, να ξεπεραστεί η πανδημία, έτσι ώστε να μη χρειαστεί να το κάνω εγώ”. Είναι αυτοί που αποκαλούνται free riders ή τζαμπατζήδες», υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης. .

Παραθέτει ακόμα δεδομένα που δείχνουν ότι το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου μόλις το 1% όσων πέθαναν από κορονοϊό στις ηλικίες των 60-80 ετών ήταν εμβολιασμένοι (22 σε 2.245 θανάτους). Τονίζει όμως «δεν μπορώ να πιάσω κανέναν από το λαιμό. Δεν μπορώ να καταστήσω υποχρεωτικό τον εμβολιασμό» και προσθέτει με έμφαση ότι «η χώρα δεν θα ξανακλείσει για να προστατευθούν λίγοι ανεμβολίαστοι και να πληρώσει το μάρμαρο η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού που είναι εμβολιασμένη. Καμιά χώρα μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει απόφαση να μπαίνουν στους κλειστούς χώρους μόνο εμβολιασμένοι».

«Θεωρούμε ότι συνταγματικά θα ήταν οριακό. Κρίνουμε ότι αυτός είναι ο μέσος δρόμος, στον οποίο πρέπει να κινηθούμε γιατί θα πρέπει και κάποιος ο οποίος είναι ανεμβολίαστος να έχει τη δυνατότητα να διασκεδάσει», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα ληφθούν άλλα οριζόντια μέτρα. Αντίθετα θα επιλέξει την λύση της πειθούς για να πείσει τους ανεμβολίαστους.





Ο Πρωθυπουργός μίλησε κια για την πορεία την κυβερνητική πορεία των δύο προηγούμενων χρόνων και εξαπέλυσε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρωθυπουργός κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση για «υγειονομικό σαμποτάζ με μόνο σκοπό την αποκόμιση πολιτικού οφέλους -το οποίο τελικά απ’ ότι φαίνεται δεν ήρθε κιόλας-, από κόμματα της αντιπολίτευσης, ξεκινώντας από την αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό είναι ασυγχώρητο για μένα. Ασυγχώρητο».

Για το Freedom Pass και τις αιτιάσεις ότι δόθηκε «για να εξαγοράσει η κυβέρνηση τη νεολαία» απαντά: «Πιστεύει κανείς ότι σε δύο χρόνια που θα γίνουν οι εκλογές θα θυμάται η νεολαία ότι δώσαμε 150 ευρώ;». Σημείωσε ακόμα ότι είναι ένα σημαντικό κίνητρο που αν συνδυαστεί και με τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα θα βοηθήσει στο να αυξήσουμε τα ποσοστά εμβολιασμού.

Σε ερώτημα για τον δικό του απολογισμό για τα δύο χρόνια της κυβερνητικής θητείας, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «πολλά πράγματα πήγαν, τουλάχιστον αυτό το διάστημα, όπως τα είχαμε σχεδιάσει».

Αναφορικά με τις δύσκολες αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεχώρισε την περίπτωση του Έβρου αλλά και του πρώτου lockdown.

Έπρεπε να είχαμε κλείσει νωρίτερα την Βόρεια Ελλάδα

Αν μπορούσε να σβήσει ένα λάθος, όπως ειπε, είναι ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετώπισε το δεύτερο κύμα της πανδημίας, επιβάλλοντας περιοριστικά μέτρα στην Βόρεια Ελλάδα νωρίτερα από όταν το έκανε. «Βλέπαμε τις τάσεις. Είπαμε να περιμένουμε λίγο ακόμη να δούμε αν αυτή τη τάση είχε μόνιμα χαρακτηριστικά. Εκ των υστέρων, έπρεπε να είχαμε κινηθεί νωρίτερα», εξηγεί.

«Δεν ήμουν ποτέ νεοφιλελεύθερος», σημειώνει και αναλύει γιατί θεωρεί ότι οι παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές έχουν μετατοπιστεί. Αναγνωρίζει τον κίνδυνο εφησυχασμού εξαιτίας του προβαδίσματος που δίνουν στο κόμμα του οι δημοσκοπήσεις και επισημαίνει ότι γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θα ήθελε η κυβέρνησή του να διατηρήσει την «αίσθηση του κατεπείγοντος» και μετά την πανδημία. Ακόμα προανήγγειλε ριζική αναδιάρθρωση του υγειονομικού χάρτη, με αναθεώρηση του ρόλου των περιφερειακών νοσοκομείων.

Ακούστε την συνέντευξη του Πρωθυποουργού στο Ράδιο «Κ»:

