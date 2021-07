Έφαγε 76 χοτ ντογκ σε 10 λεπτά! (εικόνες)

Ο θριαμβευτής του διεθνούς διαγωνισμού Nathan's, συνέτριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, μπροστά σε 5.000 θεατές.

Ένας Αμερικανός, πρωταθλητής στο να καταβροχθίζει χοτ ντογκ, κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ του, καταναλώνοντας 76 σάντουιτς με λουκάνικο σε 10 λεπτά σε διαγωνισμό που έγινε στη Νέα Υόρκη.

Ο Τζόι Τσέσνατ, επονομαζόμενος "Τζόουζ" (τα σαγόνια), κέρδισε για 14η φορά τον παραδοσιακό διεθνή διαγωνισμό κατανάλωσης χοτ ντογκ του Nathan's, ο οποίος διοργανώνεται ετησίως την 4η Ιουλίου με αφορμή την εθνική γιορτή στις ΗΠΑ.

Ο πρωταθλητής, ο οποίος είχε καταβροχθίσει πέρυσι 75 χοτ ντογκ, συνέτριψε τους αντιπάλους του, τρώγοντας 26 περισσότερα από τον αντίπαλό του Τζέφρι Έσπερ.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ο διαγωνισμός δεν διεξήχθη φέτος στον εξωτερικό χώρο του εστιατορίου χοτ ντογκ Νέιθαν'ς στο Κόνι Άιλαντ, στο Μπρούκλιν, αλλά σε ένα γειτονικό γήπεδο του μπέιζμπολ, όπου βρίσκονταν 5.000 θεατές.

"Μου έκανε καλό" ότι υπήρχαν θεατές, δήλωσε ο Τζόι Τσέσνατ στο αθλητικό δίκτυο ESPN, το οποίο μετέδωσε την εκδήλωση, ενώ ο προηγούμενος διαγωνισμός του 2020 είχε διεξαχθεί σε κλειστό χώρο χωρίς θεατές και πίσω από πλεξιγκλάς για να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης της COVID-19.

"Μολονότι δεν ήμουν άνετα, μου άρεσε ότι όλος ο κόσμος με ενθάρρυνε και με παρότρυνε", δήλωσε ο Τσέσνατ, ο οποίος έχει κερδίσει 14 από τους 15 πρόσφατους διαγωνισμούς μετά τη νίκη του επί του έξι φορές κατόχου του τίτλου, του Ιάπωνα Τακέρου Κομπαγιάσι το 2007. Η μόνη ήττα του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν από τον Ματ Στόνι το 2015.

Στις γυναίκες η Μισέλ Λέσκο καταβρόχθισε 30 χοτ ντογκ και τρία τέταρτα και κέρδισε την Σάρα Ροντρίγκες. Η επτά φορές νικήτρια του τίτλου Μίκι Σούντο δεν αγωνίστηκε καθώς περιμένει το πρώτο της παιδί κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα.

