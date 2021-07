Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η νέα Σελήνη και οι καλές ημέρες (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια απο την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό". Τι είπε για τους Σκορπίους. Ποιοι και τι πρέπει να προσέξουν την Τρότη.

«Οι Σκορπιοί έχουν μια ιδιαίτερη γοητεία, που δεν έχει σχέση με την εξωτερική ομορφιά τους, με το πώς είναι, αλλά με τον «αέρα» τους, με αυτό που εκπέμπουν. Οι Σκορπιοί μπορούν να «φέρουν» το όραμα τους, να καταφέρουν να το υλοποιήσουν» είπε την Δευτέρα στο «Πρωινό» η Λίτσα Πατέρα, πριν ξεκινήσει τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπής, «όπως είχαμε πει “από το τέλος Ιουνίου και μετά λιγάκι τα πράγματα αλλάζουν”. Η σημερινή ημέρα και το τέλος της εβδομάδας όμως θα είναι πολύ καλά, παρά το γεγονός ότι μέχρι να φθάσουμε στο τέλος της εβδομάδας, που θα έχουμε νέα Σελήνη και θα σας λέω “προσέχετε, προσέχετε”».

«Η νέα Σελήνη είναι ένα νέο ξεκίνημα, γίνεται στον Καρκίνο που σημαίνει ότι θα ασχοληθούμε με το σπίτι μας, με την γη μας, αλλά οι χθεσινές όψεις δείχνουν ότι πρέπει να ασχοληθούμε και με την υγεία μας», τόνισε η Λίτσα Πατέρα στο «Πρωινό».

Συμπλήρωσε ότι «η Τρίτη δεν είναι καθόλου καλή ημέρα για συναισθηματικές επαφές, λόγω της όψης της Αφροδίτης».

Αμέσως μετά ξεκίνησε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθείτε την ενότητα των ζωδίων με την Λίτσα Πατέρα από το «Πρωινό» της Δευτέρας:

