Εμβόλιο κατά του κορονοϊού: Το νέο σποτ Μητσοτάκη

Το νέο μήνυμα του Πρωθυπουργού για τους εμβολιασμούς.

«Είναι στο χέρι μας να προστατέψουμε την υγεία μας. Το ραντεβού για το εμβόλιο είναι ραντεβού ζωής. Κλείστε το δικό σας εδώ: emvolio.go.gr», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στο Twitter αναφορικά με το νέο σποτ για τον εμβολιασμό.

Στο tweet του παραθέτει και το βίντεο με το σχετικό σποτάκι.

«Η διαφορά ανάμεσα στο να χαρούμε ή να χαλάσουμε αυτό το καλοκαίρι είναι ένα εμβόλιο. Ο εμβολιασμός είναι ο μόνος τρόπος να χτίσουμε την ανοσία που χρειαζόμαστε. Και η ανοσία όλων μας ξεκινάει από την προσωπική ανοσία του καθενός από εμάς», επισημαίνεται στο νέο μήνυμα προώθησης του εμβολιασμού, παραπέμποντας στο emvolio.gov.gr για τον προγραμματισμό των ραντεβού.

