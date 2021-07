Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: Το 99% όσων πεθαίνουν στις ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι

Συναγερμός για την μετάλλαξη Δέλτα. Η έκκληση του πρωθυπουργού για εμβολιασμό.

«Εισερχόμαστε, πλέον, στην επόμενη φάση της εμβολιαστικής μας εκστρατείας και σε αυτό το σημείο πιστεύω ότι η εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της κοινωνίας των πολιτών, του επιχειρηματικού κόσμου, είναι εξαιρετικά σημαντική» είπε ο πρωθυπουργός ξεκινώντας την τοποθέτησή του στη σύσκεψη με τους εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και τις ηγεσίες των υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από την πανδημία και την πορεία των εμβολιασμών .

Αφού σημείωσε ότι το 56% των ενηλίκων έχει πια κάνει μία δόση, ενώ σχεδόν το 47% είναι πλήρως εμβολιασμένοι και σε απόλυτα νούμερα 5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, σήμερα θα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση, ο πρωθυπουργός πρόσθεσε «έχουμε πετύχει σημαντική πρόοδο, όμως πρέπει να επιστρατεύσουμε κάθε μέσο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας έτσι ώστε το επόμενο δίμηνο του καλοκαιριού να πείσουμε κάθε πολίτη που πιθανόν να έχει δεύτερες σκέψεις, που πιθανόν να έχει φοβίες, να κάνει το εμβόλιο ώστε τελικά, όταν θα ξεκινήσει το φθινόπωρο, να έχουμε φτάσει στο επιθυμητό 70% με 75% ανοσίας του πληθυσμού».

Στη συνέχεια επισήμανε ότι η μετάλλαξη Δέλτα έχει ήδη εντοπιστεί στη χώρα μας και είναι ζήτημα χρόνου, όπως εκτιμά και το ευρωπαϊκό ECDC να γίνει και εδώ, όπως και σε άλλες χώρες, η επικρατούσα μετάλλαξη. «Την βλέπουμε ήδη πιο έντονα παραδείγματος χάρη στην Κρήτη. Τι σημαίνει αυτό; Ότι όσοι σήμερα είναι ανεμβολίαστοι, ειδικά οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να μολυνθούν και να νοσήσουν σοβαρά. Ήδη από την περασμένη εβδομάδα παρατηρούμε μία σημαντική αύξηση των ενεργών κρουσμάτων. Είναι της τάξης του 75%. Βρισκόμαστε λίγο παραπάνω από 6.000 ενεργά κρούσματα σήμερα» είπε.

«Θέλω να τονίσω ότι τα πιο πολλά, αλλά όχι όλα, αφορούν κυρίως νέες ηλικίες. Από τη διερεύνηση που κάνει ο ΕΟΔΥ αλλά και η Πολιτική Προστασία προκύπτει ότι σχετίζονται -όπως τα περιμέναμε- κυρίως με δραστηριότητες ψυχαγωγίας και κινητικότητας» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Επίσης υπογράμμισε ότι όσο ένα σημαντικό ποσοστό των ενηλίκων παραμένουν ανεμβολίαστοι, ειδικά των μεγαλύτερων ηλικιών, τόσο η μετάλλαξη Δέλτα θα απειλεί ευθέως την υγεία τους. «Γι' αυτό το μήνυμα για να έχουμε ένα ασφαλές και ελεύθερο καλοκαίρι είναι ένα: Εμβολιαστείτε, αλλά κάνετε και τακτικά τεστ πριν και μετά από κάθε κοινωνική δραστηριότητα. Πρέπει να τονίσω ότι άνω του 60% των θετικών κρουσμάτων εντοπίζεται χάρη στα self-test. 'Αρα, η τακτική διάγνωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να γίνει κομμάτι της καθημερινότητας, πρωτίστως όσων δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί ή δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους» σημείωσε.

«Είναι εξαιρετικά χρήσιμα τα self-test ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε νωρίτερα τις όποιες εισροές και να μπορούμε να περιχαρακώνουμε αυτούς τους κύκλους πριν διευρυνθούν ανησυχητικά πολύ» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε ότι η μελέτη των νοσηλειών στις ΜΕΘ και των θανάτων λόγω covid-19, στις κρίσιμες ηλικίες 60 έως 80 ετών, το τελευταίο τρίμηνο έδειξε ότι το 99% των βαρέων περιστατικών που, δυστυχώς, είτε καταλήγουν σε Μ.Ε.Θ., είτε χάνουν τη ζωή τους, είναι ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας που είχαν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν. «Είναι πραγματικά κρίμα» τόνισε.

«Είναι σημαντικό να επιμείνουμε στην καλύτερη εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων, αλλά ταυτόχρονα να επιταχύνουμε και τους εμβολιασμούς σε εκείνες τις περιοχές που έχουν χαμηλότερο μερίδιο του εθνικού μέσου όρου. Υπάρχουν, δυστυχώς, αρκετές τέτοιες περιοχές και θα χρειαστούμε τη βοήθεια, την πιο ενεργό συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορέσουμε να πάμε στο επίπεδο της μικροκλίμακας του κάθε Δήμου, ώστε να εντοπίσουμε ανεμβολίαστους συμπολίτες μας οι οποίοι θα μπορούσαν με την κατάλληλη επιχειρηματολογία να εμβολιαστούν. Θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας και σε ζητήματα ελέγχων, ειδικά σε καταστήματα στα οποία είναι πιο "επιρρεπή" -για να το πω έτσι ευγενικά- σε μία διασκέδαση, η οποία είναι συνυφασμένη με την πιο γρήγορη εξάπλωση του ιού» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο στόχος του εμβολιασμού δεν μπορεί να μένει πίσω το καλοκαίρι. «Γι' αυτό και σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και τη δική σας συνδρομή θα οργανώσουμε και κινητές μονάδες εμβολιασμού σε όλες τις τουριστικές περιοχές της χώρας, ώστε να μην πάει καμιά μέρα χαμένη» είπε και αφού ευχαρίστησε όλους για την συνεργασία πρόσθεσε «καλούμαστε τώρα να κάνουμε το ένα παραπάνω βήμα για να φτάσουμε ως χώρα στον εθνικό στόχο των ποσοστών εμβολιασμού τα οποία λίγο-πολύ σας είναι γνωστά πια. Να επαναλάβω ότι, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα διαθεσιμότητας εμβολίων. Ο κάθε πολίτης μπορεί πολύ γρήγορα να εμβολιαστεί με όποιο εμβόλιο επιθυμεί, καθώς το ζήτημα, το οποίο μας ταλαιπώρησε για αρκετούς μήνες να μην έχουμε αρκετά εμβόλια, έχει πια ουσιαστικά αντιμετωπιστεί».





