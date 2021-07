Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Σε ποιες περιοχές και πόσοι φορείς του φονικού ιού, εντοπίστηκαν το προηγούμενο 24ωρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε ο αριθμός των θανάτων ασθενών που υπέκυψαν σε επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ ο αριθμός των διασωληνωμένων ανά την επικράτεια μειώνεται κλιμακωτά.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Δευτέρα 801 νέα κρούσματα. Από αυτά 19 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, στην Αττική εντοπίστηκαν 408 νέα κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη 27 νέες μολύνσεις, στο Ρέθυμνο 38 νέα κρούσματα και στην Μαγνησία 31 νέα κρούσματα, ενώ διψήφιο αριθμό νέων κρουσμάτων καταγράφουν αρκετές ακόμη περιφερειακές ενότητες.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

