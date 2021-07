Life

Όσα θες να ξέρεις για τη vegan διατροφή και τα οφέλη της στην υγεία

Αν σκέφτεσαι να ακολουθήσεις μια χορτοφαγική διατροφή δώσε βάση στις συμβουλές που ακολουθούν.

Με τον όρο “vegan” εννοούμε τον αυστηρά φυτοφάγο, ο οποίος δεν καταναλώνει κρέας, ψάρι και δεν χρησιμοποιεί προϊόντα ζωϊκής προέλευσης. Η vegan ή αλλιώς χορτοφαγική διατροφή για τους περισσότερους δεν είναι μια διατροφική τάση αλλά φιλοσοφία και στάση ζωής.

Μια διατροφή βασισμένη αποκλειστικά σε φυτικές τροφές περιέχει σημαντικές ποσότητες σε αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες ενώ η πρόσληψη διαιτητικής χοληστερόλης είναι ελάχιστη. Έχει επίσης αποδειχτεί από μελέτες πως η χορτοφαγική – vegan διατροφή είναι πολύ ωφέλιμη στην πρόληψη και την αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, υπέρταση, παθήσεις του πεπτικού συστήματος και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Η Vegan Διατροφή είναι οικολογική και ηθική επιλογή και όχι μια τάση της διατροφής

Πέρα από τα πλεονεκτήματα της vegan διατροφής στον οργανισμό και στην υγεία, μελέτες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος αναφέρουν θετικά αποτελέσματα στο οικοσύστημα μας, μειώνοντας σε μικρό αλλά σημαντικό ποσοστό την αρνητική επιβάρυνση και παρέμβαση στην τροφική αλυσίδα. Τα άτομα που ακολουθούν αυστηρά χορτοφαγική διατροφή έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες με τα ζώα, και το περιβάλλον καθώς το περιβαλλοντικό κόστος παραγωγής κρέατος, γάλακτος και αυγών είναι τεράστιο.

