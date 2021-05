Υγεία - Περιβάλλον

Έξι λαχανικά πλούσια σε σίδηρο για να εντάξεις στη διατροφή σου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιδανικά αν είσαι vegeterian ή έχεις χαμηλά αποθέματα σιδήρου.

Αν θες να εμπλουτίσεις το μενού της καθημερινής σου διατροφής, και ειδικά να το γεμίσεις με θρεπτικές ουσίες, σου έχουμε βρει τα 6 λαχανικά που χρειάζεσαι. Είναι πλούσια σε σίδηρο και μόλις τα εντάξεις στη διατροφή σου, θα δεις μεγάλες διαφορές στην καθημερινότητά σου.

Το κρέας και άλλα ζωικά προϊόντα είναι πλούσιες πηγές σιδήρου, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη σιδήρου σε άτομα που ακολουθούν δίαιτες για χορτοφάγους αλλά και στους vegan. Το καλό είναι πως υπάρχουν πολλές εναλλακτικές πηγές σιδήρου για αυτά τα άτομα.

Τα 6 λαχανικά πλούσια σε σίδηρο που δεν πρέπει να παραλείψεις από την διατροφή σου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρονται σε άρθρο στο Μedical News Today μερικά από τα λαχανικά που είναι πλούσια σε σίδηρο είναι τα εξής:

Μανιτάρια

Αυτή η μικρή λιχουδιά μπορεί να είναι ακριβή ως βασικό πιάτο, αλλά μπορεί να χρησιμεύσει και ως γαρνιτούρα σε σαλάτες, σάντουιτς και άλλα γεύματα σε πιο προσιτή τιμή. Προσφέρει 6,94 γραμμάρια σιδήρου ανά 200 γραμμάρια.

Σπανάκι

Πλούσιο σε ζωτικά θρεπτικά συστατικά περισσότερο και από τα μαρούλια, το σπανάκι είναι η κατάλληλη επιλογή για σαλάτες. Προσφέρει 4 γραμμάρια σιδήρου ανά μερίδα 150 γραμμαρίων. Δοκίμασε επίσης να το αναμίξεις με άλλα χόρτα για να αυξήσεις την περιεκτικότητα σε σίδηρο ακόμη περισσότερο.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Η Μαρίνα Πατούλη ξεπέρασε τον κορονοϊό - Το μήνυμα που έστειλε

Eurovision 2021: Έκλεψε τις εντυπώσεις η Στεφανία Λυμπερακάκη στη δεύτερή της πρόβα

Νίκος Αλιάγας: Γενέθλια για τον γοητευτικό παρουσιαστή