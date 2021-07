Αθλητικά

Copa Amerca: η Βραζιλία στον τελικό

Η «σελεσάο» επικράτησε δύσκολα του Περού και περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή – Κολομβία.

Στον τελικό του Copa America προκρίθηκε η Βραζιλία. Η «σελεσάο» επικράτησε με 1-0 του Περού και περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης Αργεντινή – Κολομβία.

Η Βραζιλία ήταν σαφώς καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο και θα μπορούσε να είχε πετύχει κι άλλα γκολ, ειδικά με τους Νεϊμάρ και Ρισάρλισον.

Στο 22’ το Περού διαμαρτυρήθηκε έντονα για χέρι του Τιάγκο Σίλβα. Παρά το γεγονός ότι η φάση ελέγχθηκε από το VAR δεν δόθηκε το πέναλτι.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε στο 35’ ο Πακετά. Μετά από εκπληκτική ενέργεια και αφού πέρασε τρεις παίκτες, ο Νεϊμάρ έβγαλε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και ο Πακετά δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-0.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Έντερσον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Τιάγκο Σίλβα, Λόντι (85' Μιλιτάο), Κασεμίρο, Φρεντ (85' Φαμπίνιο), Εβέρτον (70' Ριμπέϊρο), Πακετά (90+2' Ντόουγκλας Λουίς), Νεϊμάρ, Ρισάρλισον (85' Βινίσιους).

ΠΕΡΟΥ: Γκαγιέσε, Κόρσο (75' Λόρα), Σανταμαρία, Ράμος (46' Γκαρσία), Κάλενς, Τράουκο (46' Λόπες), Πένια, Τάπια (89' Ταβάρα), Γιοτούν, Κουέβα (81' Ορμένιο), Λαπαντούλα.

