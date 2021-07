Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους για AstraZeneca: λίγα αιτήματα για δεύτερη δόση με άλλο εμβόλιο

Τι λέει ο ΓΓ του Υπ. Υγείας για τα "λιγότερα ραντεβού σε σχέση με τα εμβόλια' και τα εμβόλια σε εφήβους και παιδιά.

«Τα ποσοστά εμβολιασμού είναι τα υψηλότερα που θα μπορούσαμε να έχουμε σαν χώρα αυτή την στιγμή», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Υγείας.

Όπως ανέφερε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, «Πλέον περνάμε στην φάση που έχουμε μια επιβράδυνση στο κλείσιμο των ραντεβού, έχουμε μπει στην φάση «Δ» στο επιχειρησιακό σχέδιο, όπου έχουμε περισσότερα ραντεβού από το ενδιαφέρον των πολιτών. Εμείς έχουμε υπολογισμένο και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο τι θα γίνει», προσθέτοντας ότι τώρα πρέπει να πειστούν όσοι έχουν ενδοιασμούς για να κάνουν το εμβόλιο έναντι του κορονοϊού.

Απορρίπτοντας την κριτική ότι υπήρξε καθυστέρηση για τον εμβολιασμό του πληθυσμού στις απομακρυσμένες περιοχές, λέγοντας «δεν αργήσαμε να πάμε στις απομακρυσμένες περιοχές, με πάνω από 100.000 εμβολιασμούς την ημέρα και 7.000 υγειονομικούς. Τώρα πάμε…».

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο δεύτερης δόσης εμβολιασμού με διαφορετικό σκεύασμα για όσους έχουν κάνει την πρώτη δόση με AstraZeneca, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ συστήνει η δεύτερη δόση να είναι ίδια με την πρώτη δόση. Στην χώρα μας υπάρχει διαδικασία μέσω γιατρού να κάνει κάποιος δεύτερη δόση από άλλο εμβόλιο. Έχουν γίνει λιγότερα από 250 αιτήματα για αλλαγή της δεύτερης δόσης από πολίτες που έκαναν την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca, είναι λιγότερο από το 0,5% της δεύτερης δόσης. Έχουν εγκριθεί όλα».

«Το επίπεδο εμβολιασμών που δεν γίνονται με το AstraZeneca, είναι ίδιο με της Pfiezer και της Moderna. Γίνεται καθημερινά πάνω από το 97% των εμβολίων. Δεν υπάρχει “κύμα ακυρώσεων”», σημείωσε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Προσέθεσε ότι «έχει τεθεί στην Επιτροπή το θέμα του εμβολιασμού παιδιών κάτω των 15 ετών» και αναμένονται οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, ενώ σε ότι αφορά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, ο ΓΓ του Υπ. Υγείας είπε ότι «θέμα υποχρεωτικότητας των εμβολίων υπάρχει μόνο για συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες, από την δραστηριότητα των οποίων εξαρτάται άμεσα η ζωή των άλλων».

«Δεν κουνάμε το δάχτυλο σε κανέναν, το εμβόλιο είναι ο μόνος δρόμος για επιστροφή προς την κανονικότητα», κατέληξε ο κ. Θεμιστοκλέους, λέγοντας ότι την Δευτέρα, «55.000 πολίτες έκλεισαν ραντεβού για την πρώτη δόση του εμβολίου, ένας πολύ υψηλός αριθμός, τον οποίο είχαμε ημέρες να δούμε».

