Φορολογικές δηλώσεις: Με αργούς ρυθμούς η υποβολή τους στο TAXIS

Οι αργοί ρυθμοί δείχνουν συνωστισμό. Λογιστές και φοροτεχνικοί ήδη πιέζουν για παράταση.

Με αργούς ρυθμούς εξακολουθεί να προχωρά η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων καθώς όλο και μεγαλώνει η διαφορά μεταξύ αυτών που έχουν ήδη κατατεθεί σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό πέρυσι.

Η επιβράδυνση που παρατηρείται κάνει τους λογιστές να εκτιμούν πλέον ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο η διαδικασία να ολοκληρωθεί έως το τέλος Αυγούστου.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, την Παρασκευή 2 Ιουλίου, ο αριθμός των εντύπων Ε1 που είχαν υποβληθεί ανέρχονταν σε 1,34 εκατ. όταν πέρυσι την ίδια περίοδο ξεπερνούσαν κατά πολύ τα 3 εκατ. (3,46 εκατ.). Δηλαδή, η διαδικασία είναι περίπου 2,1 εκατ. δηλώσεις πίσω σε σχέση με πέρυσι. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι είχαν υποβληθεί συνολικά πάνω από 6,3 εκατ. φορολογικές δηλώσεις. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα έντυπα Ε3. Οι επαγγελματίες που έχουν κάνει δήλωση ανέρχεται σε 153.703 έναντι 527.990 πέρυσι (-374.287) και σε σύνολο 1,46 εκατ. που πρέπει να υποβληθούν.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, στις 4 Ιουλίου ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που είχαν υποβληθεί (Ε1) είχε φτάσει σε 1.439.452 από 3.545.374 πέρυσι και τα έντυπα Ε3 σε 172.349 έναντι 548.988 στις 4 Ιουλίου 2020. Όσον αφορά το ρυθμό υποβολής, η μεγαλύτερη ημερήσια κατάθεση ήταν μεταξύ 70.000 με 78.000 δηλώσεις και πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουνίου.

Ερώτημα παραμένει αν τελικά το οικονομικό επιτελείο θα αποφασίσει να προχωρήσει σε αλλαγές όπως μια παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με πιθανές αλλαγές και στο χρονοδιάγραμμα εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ και της πληρωμής αυτού. Επίσης, αν θα μελετηθεί το ενδεχόμενο να επεκταθεί και η δυνατότητα παροχής έκπτωσης 3% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος, που αυτή τη στιγμή δικαιούνται όσοι υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έως το τέλος Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών, η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 27 Αυγούστου. Όσοι φορολογούμενοι υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έως τις 28 Ιουλίου μπορούν να εξοφλήσουν το φόρο εισοδήματος σε 8 μηνιαίες δόσεις (έως το Φεβρουάριο του 2022) ή έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν έκπτωση 3% στην περίπτωση που επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος. Αν η φορολογική δήλωση υποβληθεί έως τις 27 Αυγούστου, οι φορολογούμενοι θα πρέπει έως το τέλος του μήνα να καταβάλλουν τις δύο πρώτες δόσεις του φόρου εισοδήματος.

