Κοινωνία

Τραγωδία στη Μάνδρα: Αποζημίωση 270000 στην οικογένεια 29χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποζημίωση 270000 ευρώ στους συγγενείς 29χρονου που έχασε τη ζωή του στη φονική πλημμύρα επιδίκασε το Διοικητικό Πρωτοδικείο. Ευθύνες σε Περιφέρεια Αττικής, ΕΛ.ΑΣ και ΓΓΠΠ.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών επιδίκασε αποζημίωση ύψους 270.000 ευρώ για ψυχική οδύνη στην οικογένεια ενός 29χρονου που έχασε τη ζωή του από πνιγμό κατά τη διάρκεια των πλημμυρών τη 15η Νοεμβρίου 2017 στη Μάνδρα Αττικής. Υπενθυμίζεται, ότι εκείνη την ημέρα έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες συνολικά 25 άτομα.

Συγκεκριμένα, ο 29χρονος είχε φύγει στις 6:00 από το σπίτι του, στα Άνω Λιόσια Αττικής, προκειμένου να μεταβεί στην εταιρεία όπου εργαζόταν στην περιοχή της Αθήνας. Όμως, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στο ύψος της Μάνδρας από τα ορμητικά νερά του υπερχειλισμένου ρέματος Σούρες και χάθηκε. Η σορός του εντοπίστηκε μετά από τρεις ημέρες στις εκβολές του ποταμού στην Ελευσίνα.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Δικαστήριο, στο οποίο προσέφυγαν οι συγγενείς του 29χρονου, αποφάνθηκε, ότι τόσο η Περιφέρεια Αττικής όσο και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αλλά και η Ελληνική Αστυνομία φέρουν ευθύνες για τον θάνατο του 29χρονου και θα πρέπει να αποζημιώσουν την οικογένειά του για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν, καθώς ο θάνατος του 29χρονου ήταν «απρόσμενα τραγικός» και «τα συντρέχοντα περιστατικά του ατυχήματος ήταν ιδιαίτερα ψυχοφθόρα για την οικογένειά του».

Σχετικά με την Περιφέρεια Αττικής, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, με την υπ' αριθμόν 6816/2021 απόφασή του, έκρινε ότι «παρέλειψε να διενεργήσει αντιπλημμυρικά έργα και διευθετήσεις στα ρέματα Σούρες και Αγία Αικατερίνη στη Μάνδρα Αττικής», για τα οποία είχε την ευθύνη. Πρόκειται για τα δύο ρέματα, τα οποία υπερχείλισαν στις 15 Νοεμβρίου του 2017 με τα γνωστά ολέθρια αποτελέσματα.

Ακόμη, ευθύνες αναγνωρίζει το Διοικητικό Πρωτοδικείο και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς «είναι η καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία για την εκπόνηση και εκτέλεση σχεδίων αντιμετωπίσεων κινδύνων από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η πλημμύρα», αλλά παρόλα αυτά, «δεν έλαβε τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την ενημέρωση των πολιτών», ώστε να αντιληφθούν πόσο επικίνδυνες ήταν οι βροχοπτώσεις και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.

Τέλος, ευθύνες επιρρίπτονται και στην ΕΛΑΣ, λόγω των παραλείψεών της εκείνη την κρίσιμη ημέρα, παρά το γεογονός ότι γνώριζε για την πτώση βράχων στο οδικό δίκτυο.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Η εικόνα της καταστροφής από δορυφόρο

Φορολογικές δηλώσεις: Με αργούς ρυθμούς η υποβολή τους στο TAXIS

Γλυκά Νερά - Sun: Γιατί δεν έγινε η μεταφορά του Αναγνωστόπουλου με ελικόπτερο