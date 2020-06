Κοινωνία

Πλημμύρες στην Μάνδρα: ο Λέκκας για τα αίτια της πολύνεκρης τραγωδίας

Την επιστημονική του εκτίμηση για τα αίτια της φονικής πλημμύρας στην Μάνδρα, στις 15 Νοέμβριου 2017, κατέθεσε στη δίκη για την τραγωδία ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιος Λέκκας.

Ο καθηγητής, που άνοιξε τις μαρτυρικές καταθέσεις ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, εστίασε την κατάθεση του σε δύο άξονες που καθόρισαν το τραγικό αποτέλεσμα των 25 νεκρών και των τεράστιων υλικών καταστροφών. Ο πρώτος σύμφωνα με τον μάρτυρα, αφορά την ένταση της βροχόπτωσης και ο δεύτερος την απουσία πλαισίου, όπως αυτό της αντισεισμικής προστασίας, για τις πλημμύρες και τις φωτιές.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, η βροχόπτωση που έπληξε όχι μόνο τη Δυτική Αττική αλλά σχεδόν όλη τη χώρα, τις επίμαχες ημέρες, ήταν πρωτόγνωρη. Σύμφωνα με τον καθηγητή ανάλογο φαινόμενο είχε να παρατηρηθεί στη Δυτική Αττική και δη στη Μάνδρα τουλάχιστον 150 χρόνια. «Ήταν τεράστιο το ύψος βροχής, πρωτόγνωρο για την Αττική. Υπήρξε έντονη ραγδαιότητα. Ήταν η πιο ραγδαία βροχόπτωση που έχουμε δει τα τελευταία 20 χρόνια σε όλη την Ελλάδα. Η φύση του εδάφους διευκόλυνε την έντονη απορροή των νερών» είπε χαρακτηριστικά και τόνισε πως ένας τεράστιος όγκος φερτών υλικών τριπλασίασε τον όγκο του νερού.

Ο κ. Λέκκας επισήμανε παράλληλα στην κατάθεσή του πως το καιρικό φαινόμενο βροχόπτωσης είχε προσδιοριστεί δύο μέρες πριν, «ασαφώς, ενώ καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να εξειδικευτεί τοπικά».

Εξηγώντας στο δικαστήριο τον δεύτερο άξονα που επέδρασε για το αποτέλεσμα που είχε η περιοχή της Μάνδρας ο κ. Λέκκας τόνισε την "άναρχη δόμηση" και την πλήρη απουσία έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης.

Ο μάρτυρας επισήμανε πως η Μάνδρα χτίστηκε μετά το 1960 στην κοίτη ποταμού χωρίς κανένα απολύτως έργο. Ο κ. Λέκκας θέλοντας να καταδείξει στο δικαστήριο πως η Μάνδρα δεν είναι εξαίρεση και ότι συνολικά απουσιάζει δομημένο πλαίσιο για την αντιπλημμυρική προστασία είπε: «Ενώ ως χώρα έχουμε από τις αρχές της δεκαετίας του '80 αντισεισμική προστασία και αντισεισμικό σχεδιασμό, δεν έχουμε καταφέρει να αποκτήσουμε αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο για τις πλημμύρες και τις φωτιές» Τόνισε δε πως «μόλις προ ημερών δόθηκε οδηγία στους δήμους, με το νέο θεσμικό πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας για να προσδιορίζουν τον πλημμυρικό κίνδυνο».

Η δίκη για την υπόθεση έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο.

Ενώπιον του Δικαστηρίου λογοδοτούν 21 άτομα, μεταξύ τους η πρώην περιφερειάρχης Αττικής, η πρώην δήμαρχος Μάνδρας, οι πρώην δήμαρχοι Ελευσίνας και Μεγαρέων, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, αρμόδιοι υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Μάνδρας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του δασαρχείου Αιγάλεω αλλά και των πολεοδομιών Αιγάλεω και Ελευσίνας καθώς και στελέχη φορέων του Δημοσίου.

Οι 21 είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες που ανά περίπτωση αφορούν τα αδικήματα της πρόκλησης πλημμύρας από αμέλεια, ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, σωματικών βλαβών και παραβίασης κανόνων οικοδομικής.