Τι ετοιμάζουν Adele και Taylor Swift;

Φήμη ή αλήθεια η επερχόμενη συνεργασία τους;

Φήμες κυκλοφορούσαν εδώ και κάποιες ημέρες σχετικά με την κυκλοφορία ενός κοινού τραγουδιού της Adele με την Taylor Swift.

Όλα ξεκίνησαν όταν εντοπίστηκε ένα τραγούδι στην πλατφόρμα «Society of European Stage Authors and Composers» μία από τις μεγαλύτερες για τα δικαιώματα των συνθετών και τραγουδοποιών στις ΗΠΑ.

Το τραγούδι είχε τίτλο «Broken Hearts» και ως δημιουργοί φαίνονταν οι Adele Laurie Blue Adkins και η Taylor Alison Swift.

