Κορονοϊός – Λουξεμβούργο: Ο πρωθυπουργός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Τι αναφέρει το γραφείο του πρωθυπουργού Ξαβιέ Μπετέλ για την κατάσταση της υγείας του.



Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

«Σοβαρή αλλά σταθερή», είναι η κατάσταση της υγείας του πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, Ξαβιέ Μπετέλ, ο οποίος νοσηλεύεται με κορονοϊό, από τις 4 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, ο Ξαβιέ Μπετέλ, 48 ετών, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό στις 27 Ιουνίου και νοσηλεύτηκε στις 4 Ιουλίου, λόγω αναπνευστικών δυσκολιών. Αρχικά η νοσηλεία του είχε προγραμματιστεί για 24 ώρες, αλλά χθες αποφασίστηκε να παραταθεί για άλλες δύο έως τέσσερις ημέρες, λόγω της επιμονής των συμπτωμάτων του κορονοϊού.

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου μπήκε σε απομόνωση δέκα ημερών στις 27 Ιουνίου, λιγότερο από 48 ώρες μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε με άλλους ηγέτες της ΕΕ. Στη συνέχεια παρουσίασε ήπια συμπτώματα (πυρετός, πονοκέφαλος).



Δεν είχε έρθει σε επαφή με κανέναν άλλο συμμετέχων, με κανέναν δεν είχε ανταλλάξει χειραψία, ανέφεραν τότε οι αρχές του Μεγάλου Δουκάτου. Ο Ξαβιέ Μπετέλ έχει κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca, στις 6 Μαίου.

