“Νόμος Κατσέλη”: Παράταση για τους δανειολήπτες που έχασαν τις προθεσμίες

Έως πότε μπορούν να υποβληθούν οι εκπρόθεσμες αιτήσεις επαναπροσδιορισμού στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ

Πρόσκληση στους δανειολήπτες, που έχουν υπαχθεί στον "νόμο Κατσέλη" με προσδιορισμένη δικάσιμο μετά την 15η Ιουνίου 2021, οι οποίοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση επαναπροσδιορισμού στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ απηύθυνε, από το βήμα της Βουλής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.

Σύμφωνα με τον Ν. 4812/2021 όσες αιτήσεις επαναπροσδιορισμού δεν υποβλήθηκαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, δύνανται κατ’ εξαίρεση να υποβληθούν από την 1η/7/2021 έως και τις 15/7/2021.

Επιπλέον, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προβλέφθηκε ειδική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία το χρονικό διάστημα από 1η/8/2021 έως 31/8/2021 δεν υπολογίζεται στις προθεσμίες των άρθρων 4Η, 4ΙΑ, 4ΙΣΤ και 4ΙΖ του ν. 3869/2010.

