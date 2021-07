Αθλητικά

ΑΕΚ: “Έκλεισε” ο Λε Ταλέκ

Ο Γάλλος αμυντικός μέσος αναμένεται στην Αθήνα.



Σε προφορική συμφωνία με τον Νταμιάν Λε Ταλέκ ήλθε η ΑΕΚ. Έτσι, ο Γάλλος αμυντικός-μέσος αναμένεται στην Ελλάδα τις προσεχείς ημέρες για να «σφραγιστεί» η συνεργασία με διετές συμβόλαιο.

Ο Λε Ταλέκ, αδελφός του Αντονί που στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στον Ατρόμητο, αποτελεί προσωπική επιλογή του Βλάνταν Μιλόγεβιτς, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και στον Ερυθρό Αστέρα τη σεζόν 2017/18.

Στη συνέχεια πήγε ως ελεύθερος στη Μονπελιέ όπου πραγματοποίησε καλές σεζόν στη Ligue 1, όμως το συμβόλαιό του δεν ανανεώθηκε. Στα 31 του ήταν διαθέσιμος και η ΑΕΚ δεν έχασε την ευκαιρία.

Όλα δείχνουν ότι θα αποκτήσει έναν παίκτη που θα καλύψει το κενό του Νέναντ Κρίστιτσις στο κέντρο, ενώ παράλληλα μπορεί να προσφέρει βοήθειες σε ρόλο κεντρικού αμυντικού.

Ο Νταμιάν Λε Ταλέκ θεωρήθηκε ταλέντο αντάξιο του αδελφού του (ο οποίος είχε παίξει και στη Λίβερπουλ) γι΄αυτό και σε ηλικία 19 ετών τον απέκτησε η Ντόρτμουντ από τη Ρεν, το καλοκαίρι του 2009.

Ωστόσο στους Βεστφαλούς δεν είχε την αναμενόμενη εξέλιξη, παραχωρήθηκε στη Ναντ το 2012 και στη συνέχεια «περιπλανήθηκε» στην Ουκρανία (Γκοβέρλα) και στη Ρωσία (Μορντόβια) πριν φορέσει τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα τομ Ιανουάριο του 2016.

