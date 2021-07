Euro 2020: Η Ισπανία συνέχισε την κατάρα…. των πέναλτι

Αθλητικά

Ποτέ στην ιστορία του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος δεν κατάφερε μια ομάδα να προκριθεί για δεύτερη φορά στα πέναλτι στην ίδια διοργάνωση. Δείτε την εντυπωσιακή προϊστορία.

Η Ιταλία πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του EURO στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της, από τον έτερο ημιτελικό, ανάμεσα στην Αγγλία και την Δανία.

Σε ένα ματς που οδηγήθηκε στην «ρωσική ρουλέτα» η ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι θα συμμετάσχει για τέταρτη φορά στην Ιστορία της σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Τελευταία φορά, που η «σκουάντρα ατζούρα», κατέκτησε το τρόπαιο ήταν το μακρινό 1968 όταν είχε επικρατήσει της Γιουγκοσλαβίας.

Από την άλλη, η Ισπανία έπεσε... θύμα της αρνητικότατης παράδοσης στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Ιστορία των Euro καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να πάρει δύο προκρίσεις στα πέναλτι στην ίδια διοργάνωση!

Η Ισπανία έγινε η τέταρτη ομάδα που οδηγήθηκε δύο φορές στη διαδικασία των πέναλτι και... αποκλείσθηκε, όπως ακριβώς συνέβη και στις προηγούμενες τρεις ομάδες.

Το εφετινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα «έπεσαν θύμα» δύο ομάδες, καθώς εκτός από την Ισπανία, αποκλείσθηκε και η Ελβετία, η οποία είχε νικήσει την Γαλλία, αλλά έχασε από τους «φούριας ρόχας».

Το 1996 η... πρωτάρα Γαλλία είχε νικήσει την Ολλανδία στα πέναλτι, αλλά στην συνέχεια αποκλείσθηκε από την Τσεχία. Το «παζλ», συμπληρώνει η Πολωνία που το 2016 είχε αποκλείσει την Ελβετία, αλλά μετά έμεινε εκτός από την Πορτογαλία.

