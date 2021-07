Life

Τζεφ Μπέζος: πως κέρδισε πάνω από 8 δις δολάρια σε λίγες ώρες, από μια ανακοίνωση

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, έσπασε κάθε ρεκόρ πλούτου χθες Τρίτη. Δείτε σε ποιο ποσό έφτασε η περιουσία του.

Ο Τζεφ Μπέζος είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη κι από χθες Τρίτη η διαφορά τους από αυτούς που τον ακολουθούν στη σχετική λίστα, έχει αυξηθεί αισθητά.

Ο βαθύπλουτος κροίσος έφτασε στο ρεκόρ των 211 δισ. δολαρίων την Τρίτη, αφού οι μετοχές της Amazon αυξήθηκαν 4,7% -προηγήθηκε η ανακοίνωση από το Πεντάγωνο ότι ακύρωσε σύμβαση cloud-computing με την αντίπαλό της Microsoft.

Το ράλι αύξησε την περιουσία του Μπέζος κατά 8,4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Δείκτη Bloomberg Billionaires.

