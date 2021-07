Life

“Καλοκαίρι Μαζί” στον ΑΝΤ1: καθημερινά από τις 12 Ιουλίου (εικόνες)

Οι Πρωινοί Τύποι γίνονται… καλοκαιρινοί και μας λένε την πρώτη καλημέρα, μέσα από την ενημερωτική εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

Από τις 12 Ιουλίου στις 07:00 και καθημερινά, ο Νίκος Ρογκάκος και ο Παναγιώτης Στάθης θα μας ενημερώνουν για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, μέσω της ενημερωτικής εκπομπής «Καλοκαίρι Μαζί».

Μαζί τους οι: Γιώργος Γρηγοριάδης, Ηρώ Ράντου, Χρύσα Φώσκολου.

Η ομάδα της εκπομπής θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, με την επικαιρότητα και όλες τις ειδήσεις που αφορούν την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τα διεθνή, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Το «Καλοκαίρι Μαζί» στον ΑΝΤ1, θα έχει ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ από όλη την Ελλάδα και φυσικά τα θέματα που απασχολούν τους τηλεθεατές.

«Καλοκαίρι Μαζί», με τους Νίκο Ρογκάκο και Παναγιώτη Στάθη. Πρεμιέρα Δευτέρα 12 Ιουλίου και καθημερινά στις 07:00.

#KalokairiMazi

Αρχισυνταξία: Άννυ Ζιώγα, Αντώνης Παπαδάκης, Γιώργος Κούσουλας

Διεύθυνση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος, Δημήτρης Κωτσίκος

