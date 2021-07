Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Αναλυτικά στοιχεία για τις περιοχές της χώρας, όπου εντοπίστηκαν, το προηγούμενο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Αυξήθηκαν την Τετάρτη οι θάνατοι , ασθενών με κορονοϊό που υπέκυψαν από επιπλοκές της νόσου, ενώ παρατηρείται έκρηξη νέων κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες ημέρες στην χώρα.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τετάρτη 1.820 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Από αυτά 21 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 6 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας .

Τεράστια αύξηση παρουσιάζουν τα νέα κρούσματα στην Αττική καθώς εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο 1.061. Στο Ηράκλειο εντοπίστηκαν 70 νέα κρούσματα, στο Ρέθυμνο 69, στην Θεσσαλονίκη 51 και στα Ιωάννινα 50. Επίσης, στην Ηλεία εντοπίστηκαν 37 νέα κρούσματα και την Μαγνησία 32.

Μάλιστα, χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, προχώρησε σε έκτακτες ανακοινώσεις. Με τη μετάλλαξη «Δέλτα» να έχει σημάνει συναγερμό και τη χώρα να βρίσκεται μια ανάσα από το τέταρτο κύμα της πανδημίας, ο κ. Χαρδαλιάς , ανακοίνωσε αυστηροποίηση στα πρωτόκολλα λειτουργίας κέντρων διασκέδασης.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:





Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

