Ντουμπάι: Έκρηξη στο λιμάνι Τζεμπέλ Αλί (εικόνες)

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε φορτηγό πλοίο στο λιμάνι.

Mια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στο Ντουμπάι σήμερα το βράδυ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters και ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με ένα tweet της κυβερνητικής υπηρεσίας Τύπου, μετά την έκρηξη μια πυρκαγιά έχει ξεσπάσει πάνω σε ένα φορτηγό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Τζεμπέλ Αλί.

Δυνάμεις της πολιτικής προστασίας του Ντουμπάι επιχειρούν για να κατασβέσουν την φωτιά, πρόσθεσε η υπηρεσία, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για τραυματίες.

Δύο πυροσβεστικά οχήματα και άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης φαίνονταν να κατευθύνονταν νότια του Ντουμπάι στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στο Αμπού Ντάμπι, δήλωσε ένας ανταποκριτής του Reuters.

Τουλάχιστον τρεις κάτοικοι στην περιοχή ανέφεραν ότι σείστηκαν παράθυρα και πόρτες κτιρίων εξαιτίας της έκρηξης.

