Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η νέα Σελήνη και οι εφήμερες “παγίδες” (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”. Πως και ποιους θα επηρεάσει η δυσαρμονική γωνία Αφροδίτης – Ουρανού.

«Υπάρχουν και καλές ημέρες», μέσα σε όλα αυτά που ζούμε τις τελευταίες ημέρες, είπε η Λίτσα Πατέρα, στο «Πρωινό», πριν αρχίσει τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Όπως επεσήμανε, «έχουμε αύριο μια Σελήνη στον Καρκίνο, που έχει σχέση με τα ακίνητα: θα ανέβουν οι τιμές στον ακινήτων, θα ασχοληθούμε με τα ακίνητα που έχουμε στον τόπο μας».

Η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» είπε ότι η επίδραση της νέα Σελήνης ξεκινάει μερικές ημέρες νωρίτερα και μέχρι την πανσέληνο, που είναι στις 24 Ιουλίου, αναφέροντας ότι ευνοημένοι αυτές τις ημέρες θα είναι όσοι έχουν γεννηθεί στις ακόλουθες περιόδους: 7-15 Μαρτίου, 6-15 Μαΐου, 21-28 Ιουλίου και 10-15 Σεπτεμβρίου»

Όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, πολλοί αυτήν την περίοδο «κάνουμε ένα ξεκίνημα σημαντικό για το σπίτι, για την οικογένεια μας, για να ανοίξουμε ένα νέο σπίτι».

Ακόμη, προειδοποίησε ότι «πολλά ματάκι θα δακρύσουν σήμερα, καθώς η Αφροδίτη κάνει μια δυσαρμονική γωνία με τον Ουρανό και κάτι όμορφο που ίσως βιώσουμε σήμερα πχ. μια γνωριμία σε ένα πάρτι, είναι κάτι που δεν θα κρατήσει».

Υπογράμμισε ακόμη ότι «δεν προσφέρεται η ημέρα αυτή για συμφωνίες οικονομικές, χρειάζεται προσοχή γιατί δεν θα κρατήσουν», τονίζοντας ότι «χρειάζεται προσοχή, γιατί δεν είναι όλα όσο υπέροχα φαίνονται».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος αναφέρθηκε αναλυτικά στις προβλέψεις της για κάθε ζώδιο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους Σκορπιούς.

Παρακολουθείστε της αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στο «Πρωινό» της Πέμπτης:

