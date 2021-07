Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Χωρίς καραντίνα οι πλήρως εμβολιασμένοι που επιστρέφουν από Ελλάδα

Οι Βρετανοί σύντομα δεν θα είναι υποχρεωμένοι να μπαίνουν σε καραντίνα όταν επιστρέφουν από χώρες που βρίσκονται στη λεγόμενη «πορτοκαλί» λίστα.



Οι Βρετανοί που έχουν εμβολιαστεί πλήρως για την Covid-19, σύντομα δεν θα είναι υποχρεωμένοι να μπαίνουν σε καραντίνα όταν επιστρέφουν από χώρες που βρίσκονται στη λεγόμενη «πορτοκαλί» λίστα, όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Ιταλία, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση.

Το μέτρο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο άρσης και των τελευταίων περιορισμών που συνδέονται με την πανδημία. Η κατάργηση των περιορισμών προβλέπεται να γίνει στις 19 Ιουλίου, την «Ημέρα της Ελευθερίας», όπως την αποκαλούν οι Βρετανοί, και ήταν ένα από τα μέτρα που ζητούσαν εδώ και καιρό οι επαγγελματίες του τουρισμού.

Από την ημερομηνία αυτή, οι πλήρως εμβολιασμένοι Βρετανοί, εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες από τη δεύτερη δόση του εμβολίου, δεν θα μπαίνουν σε αυτοαπομόνωση όταν επιστρέφουν στην Αγγλία, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς στο κοινοβούλιο. Επίσης, η κυβέρνηση δεν θα συμβουλεύει πλέον στους πολίτες να μην ταξιδεύουν στις «πορτοκαλί» χώρες. Η καραντίνα δεν θα ισχύει ούτε για τα παιδιά, που προς το παρόν δεν εμβολιάζονται.

Ωστόσο, οι ταξιδιώτες θα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλονται σε τεστ για τον νέο κορονοϊό το πολύ 72 ώρες πριν από την αναχώρησή τους και δύο ημέρες μετά την επιστροφή τους.

Μέχρι σήμερα, πάνω από το 64% των ενηλίκων έχει κάνει δύο δόσεις του εμβολίου για την Covid-19 στη Βρετανία και ο στόχος είναι να εμβολιαστούν πλήρως όλα τα άτομα άνω των 18 ετών μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Οι ταξιδιώτες που προέρχονται από χώρες οι οποίες βρίσκονται στην «κόκκινη» λίστα θα είναι υποχρεωμένοι να μείνουν σε καραντίνα σε ξενοδοχείο, με δικά τους έξοδα.

Χαιρετίζοντας τη χαλάρωση, ο διευθυντής του αεροδρομίου του Χίθροου, Τζον Χόλαντ-Κέι, είπε ότι χιλιάδες άνθρωποι θα βιώσουν «ένα πιο φυσιολογικό καλοκαίρι και θα ξανασυναντηθούν με συγγενείς και φίλους στο εξωτερικό».

Ωστόσο, ο επικεφαλής της British Airways Σον Ντόιλ επισήμανε ότι οι αρχές θα πρέπει να κάνουν ένα ακόμη βήμα και να επιτρέψουν σε όσους έχουν εμβολιαστεί στο εξωτερικό να ταξιδεύουν στη Βρετανία χωρίς να μπαίνουν σε καραντίνα.

