Φονικό στη Μακρινίτσα: στους γονείς των θυμάτων η επιμέλεια του μικρού αγοριού

Οι γονείς των θυμάτων θα μεγαλώσουν το εγγόνι τους μετά το χαμό των παιδιών τους.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Η 28χρονη κόρη τους και ο 30χρονος γιος τους χάθηκαν μπροστά στα μάτια τους όταν ο 32χρονος εν διαστάσει σύζυγός της άτυχης γυναίκας τους δολοφόνησε μέσα στο σπίτι τους. Το μόλις δυόμισι ετών αγοράκι της οικογένειας που έμεινε ορφανό θα μεγαλώσει πια με τη γιαγιά και τον παππού που ανέλαβαν οριστικά την επιμέλεια του.

"Πήραμε την οριστική πλέον επιμέλεια του παιδιού και τη γονική μέριμνα και είμαστε πλέον τυπικά γονείς... στο παιδάκι βλέπουμε τα πρόσωπα των παιδιών μας....Το παιδάκι μεγαλώνει πολύ ευχάριστα μαζί μας, πάρα πολύ, τρεις μήνες τώρα έχει μεγαλώσει απότομα τόσο πολύ το παιδί που..." δηλώνει ο Απόστολος Τσάπας, ο πατέρας των θυμάτων.

Το αγοράκι νιώθει ασφάλεια κοντά στον παππού και τη γιαγιά και μοιάζει να έχει σβήσει από τη μνήμη του τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν ο πατέρας του μπήκε στο σπίτι της οικογένειας κρατώντας μαχαίρι και σκόρπισε το θάνατο.

"Έχει λαβει γνώση και τη βία που ασκήθηκε εναντίον της μητέρας του μπροστά στα μάτια του παιδιού το οποίο βέβαια βρισκόταν στον πάνω όροφο αλλά έτσι μία πραγματικά μύρισε το θάνατο και είναι μία ψυχούλα που μπορεί να μην εκδηλώθηκε αλλά ξέρουμε ότι και αυτή την ηλικία τα κρατάει μέσα του για πολύ καιρό λοιπόν αυτό το παιδί του σωματικού του φόβου στους δικούς σου εφιάλτες και τώρα με τη βοήθεια πρωτίστως των παππούδων και μετά των ψυχολόγων καλείται να τα ξεπεράσει και να ξεκινήσει από την αρχή", τονίζει η Ανθούλα Ανασογλου, δικηγόρος της οικογένειας.

Το πρωτοδικείο Βόλου έκανε δεκτή την πρόταση της εισαγγελίας ανηλίκων ώστε το αγοράκι να μεγαλώσει με τους γονείς της μητέρας του. Η επιμέλεια αφαιρέθηκε οριστικά από τον πατέρα, που είναι προφυλακισμένος. Η οικογένεια των θυμάτων, προχώρα ήδη τις διαδικασίες προκειμένου το παιδί να αλλάξει και επίθετο.

