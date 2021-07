Δημήτρης Λιγνάδης: Διαφωνία ανακριτή - εισαγγελέα για δεύτερη προφυλάκιση

Life

Ο Δημήτρης Λιγνάδης επιστρέφει στις φυλακές της Τρίπολης. Η διαφωνία θα κριθεί πλέον εντός τριών ημερών από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.



Διαφωνία για το αν θα πρέπει ή όχι να προφυλακιστεί και για τις νέες υποθέσεις βιασμών ο Δημήτρης Λιγνάδης, είχαν ανακρίτρια και εισαγγελέας μετά το πέρας της απολογητικής διαδικασίας. Ο καλλιτέχνης επιστρέφει στις φυλακές Τρίπολης, όπου κρατείται για τις δύο πρώτες υποθέσεις βιασμού ανηλίκων, αναμένοντας την κρίση του δικαστικού συμβουλίου επί της διαφωνίας ανακρίτριας και εισαγγελέα για την ποινική μεταχείριση που θα πρέπει να έχει για τις νέες κατηγορίες και ειδικά για το αν πρέπει να κριθεί και πάλι προσωρινά κρατούμενος.

Η ανακρίτρια είχε την άποψη ότι πρόκειται για την ίδια υπόθεση και κατά συνέπεια δεν χωρεί δεύτερη προφυλάκιση, ενώ ο εισαγγελέας θεωρεί ότι πρόκειται για διαφορετικές υποθέσεις, ζητώντας να εκδοθεί νέο ένταλμα προσωρινής κράτησης σε βάρος του κατηγορούμενου.

Έτσι η διαφωνία θα κριθεί πλέον εντός τριών ημερών από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, που θα ταχθεί με βούλευμα του υπέρ της μίας ή της άλλης άποψης.

Το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης είναι 18 μήνες, ωστόσο, όπως τονίζει ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη, Αλέξης Κούγιας, αν στον κατηγορούμενο επιβληθεί δεύτερο ένταλμα για προφυλάκιση, η κράτηση θα φθάσει τους 24 μήνες.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης μετήχθη το πρωί από τις φυλακές για να δώσει την δική του εκδοχή στις δύο επίσημες καταγγελίες που έγιναν σε βάρος του για τον βιασμό ενός ανηλίκου πριν επτά χρόνια και τον βιασμό ενηλίκου το 2018. Οι δύο καταγγελίες ερευνήθηκαν από την εισαγγελία, η οποία κατέληξε στην απαγγελία νέων κατηγοριών σε βάρος του καλλιτέχνη, που παραμένει προσωρινά κρατούμενος από τον περασμένο Φεβρουάριο για βιασμό κατά συρροή, που αφορά δύο ανήλικα - κατά τους καταγγελλόμενους χρόνους τέλεσης - αγόρια.

Η επιλογή του κατηγορούμενου ήταν να παραδώσει στην δικαστική λειτουργό απολογητικό υπόμνημα, αρνούμενος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτησή της καθώς την θεωρεί προκατειλημμένη προς το πρόσωπο του και ζητώντας να μην προφυλακιστεί, αλλά να τεθεί σε καθεστώς ηλεκτρονικής επιτήρησης. Και για τις δύο νέες υποθέσεις που τον βαρύνουν, ο καλλιτέχνης υποστηρίζει πως είναι ψευδείς και κατασκευασμένες, δηλώνει αθώος και επαναλαμβάνει την θέση του ότι η εμπλοκή του οφείλεται σε επιχειρηματικά συμφέροντα αλλά και στην πρόθεση του Σωματείου Ηθοποιών να τον εξοντώσει ηθικά.

