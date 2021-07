Κοινωνία

Πανελλήνιες 2021: Η ανακοίνωση των βαθμολογιών

Με sms θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στους 100.000 υποψήφιους των πανελληνίων.

Τέλος στην αγωνία για τους περισσότερους από 100.000 υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς σήμερα μετά τις 13.00 θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας.

Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά του στοιχεία.

Ταυτόχρονα, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Φέτος οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον το έχουν ήδη αιτηθεί στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης .

Το νέο κανάλι της ενημέρωσης μέσω κινητού τηλεφώνου λειτουργεί ανεξάρτητα από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στις σχολικές μονάδες, η οποία θα πραγματοποιηθεί και φέτος κανονικά καθώς και στην εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ.

Κατά την ημέρα λειτουργίας των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για την ανάρτηση της βαθμολογίας οι υποψήφιοι, που δεν έχουν αποκτήσει κωδικό ασφαλείας (password) για το Μηχανογραφικό Δελτίο, θα μπορούν εκείνη την ημέρα να ζητήσουν να τους αποδοθεί.

Σημειώνεται, ότι ο συνολικός αριθμός εισακτέων, σύμφωνα με το υπουργείο, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανέρχεται σε 77.415.

