Σε δημοπρασία ιστορικά αθλητικά παπούτσια

Ιστορικά για πολλούς λόγους τα παπούτσια που βγαίνουν σε δημοπρασία και τα οποία αναμένεται να πιάσουν τιμή ρεκόρ.

Ο οίκος δημοπρασιών «Sotheby's» θα δημοπρατήσει από τις 23 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, ένα ζευγάρι αθλητικών παπουτσιών που κατασκευάσθηκαν την δεκαετία του 1960 από τον συνιδρυτή της Nike, Μπιλ Μπάουερμαν. Και η είδηση, έγκειται στις προσδοκίες των δημοπρατών, καθώς ελπίζουν να «πιάσουν» για το συγκεκριμένο ζευγάρι, ένα ποσό κοντά στο ένα εκατομμύριο δολάρια!

Σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τον Καναδό σπρίντερ, Χάρι Τζέρομ, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, το 1964, αυτό το ζευγάρι λευκά παπούτσια, αποκαλύπτει ένα κόκκινο βέλος στο πλάι, είναι δηλαδή, το... προοίμιο για αυτό που θα γίνει αργότερα, το διάσημο "swoosh" από την Nike.

Οι ιθύνοντες του οίκου «Sotheby's», εκτιμούν ότι ο πλειοδότης θα καταβάλει ένα ποσό μεταξύ 800.000 και 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων (σ.σ. 675.000 έως ένα εκατομμύριο ευρώ), προσθέτοντας ότι πρόκειται για την «υψηλότερη αξία που προσφέρθηκε ποτέ σε δημοπρασία για αθλητικά παπούτσια».

Τον περασμένο Απρίλιο, ένα ζευγάρι πάνινα παπούτσια Nike Air Yeezy 1, που φορούσε ο ράπερ Κάνιε Ουέστ, κατέρριψε όλα τα σχετικά ρεκόρ, φθάνοντας τα 1,8 εκατομμύρια δολάρια (1,5 εκατομμύρια ευρώ), σε δημοπρασία των «Sotheby's».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την δημοπρασία αυτή, «τα παπούτσια του Μπάουερμαν, σηματοδοτούν ένα σημαντικό κεφάλαιο για την προέλευση της εταιρείας, χάρη ιδίως στην καινοτομία που αντιπροσωπεύουν τα ανάγλυφα πέλματά τους, καθώς ήταν τα πρώτα «Moon shoes» από την Nike».

Μεταξύ των άλλων αντικειμένων που θα δημοπρατηθούν το ίδιο χρονικό διάστημα, είναι ένα ζευγάρι Converse Fastbreak με το οποίο ο Αμερικανός θρύλος του μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν αγωνίστηκε κατά τη διάρκεια των προκριματικών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, το 1984 (σ.σ. η τιμή εκτιμάται από 80.000 έως 100.000 δολάρια) καθώς και ένα ζευγάρι «χρυσά παπούτσια» που φορέθηκαν και είναι υπογεγραμμένα από τον Αμερικανό, τετράκις «χρυσό» Ολυμπιονίκη, Μάικλ Τζόνσον, με εκτιμώμενη τιμή από 30.000 έως 50.000 δολάρια.

