Τζίμι και Ρόζαλιν Κάρτερ: Γιορτάζουν 75 χρόνια γάμου

Τι αποκάλυψε ο 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ σε αποκλειστική συνέντευξη στην τηλεοπτική εκπομπή «Good Morning America».

Ο 39ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζίμι Κάρτερ και η Ρόζαλιν Σμιθ, κλείνουν 75χρόνια κοινής πορείας. Παντρεύτηκαν σε μια μεθοδιστική εκκλησία στις 7 Ιουλίου 1946 και έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

Ο Τζέημς Ερλ Κάρτερ ο νεότερος, γεννήθηκε στο «Wise Sanitarium» την 1 Οκτωβρίου 1924, στη μικρή πόλη της νοτιοδυτικής Τζόρτζια Πλέινς. Είναι ο πρώτος πρόεδρος που γεννήθηκε σε νοσοκομείο.

Ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ από το 1977 μέχρι το 1981, δίνοντας έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχασε τις εκλογές από τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Ρόναλντ Ρέιγκαν. Στις 20 Ιανουαρίου 1981, λεπτά μετά τη λήξη της θητείας του Κάρτερ, 52 Αμερικανοί αιχμάλωτοι στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τεχεράνη ελευθερώθηκαν από τον Χομεϊνί τερματίζοντας την 444ήμερη κρίση ομηρίας στο Ιράν.

Από την πλευρά της η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Ρόζαλιν ήταν πολιτικά ενεργή, αφού συμμετείχε σε συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου, ήταν η στενότερη σύμβουλος του συζύγου της και αναλάμβανε δράσεις. Μετά το τέλος της θητείας του άντρα της, η ίδια συνέχισε τις δράσεις της, στην ψυχική υγεία, καθώς και στην φιλανθρωπία.

Εξακολουθούν να ζουν στην πόλη τους Πλέινς στην Τζόρτζια.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στην τηλεοπτική εκπομπή «Good Morning America», ο 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε: «Εμείς διατηρήσαμε τον γάμο μας δίνοντας χώρο ο ένας στον άλλο». Kαι η κα Κάρτερ συμπλήρωσε: «Πάντα ψάχνουμε να κάνουμε πράγματα μαζί ».

Ίδρυσαν το κέντρο Κάρτερ το 1982, μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που λειτουργεί για την προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το 2002 ο Κάρτερ τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης.

«Τα τελευταία 60 χρόνια διαβάζουμε τη Βίβλο κάθε βράδυ μαζί ακόμα και όταν είμαστε τσακωμένοι», αναφέρει ο Κάρτερ. «Όταν είμαι στο εξωτερικό και η Ρόουζ είναι στο σπίτι , ξέρουμε και οι δύο ότι διαβάζουμε το ίδιο κείμενο από την Βίβλο και προσευχόμαστε σαν να είμαστε μαζί. Αυτό βοηθά πολύ. Πάντα όμως είχαμε βαθιά αγάπη ο ένας για τον άλλον».

Ο Κάρτερ πρόσφερε ως δώρο στη σύζυγό του «ένα κολιέ διακοσμημένο με ένα διαμαντένιο παντατίφ σε σχήμα τον αριθμό “75”». Η επίσημη δεξίωση θα δοθεί αυτό το Σάββατο στον χώρο του Λυκείου της πόλης με πολλούς φίλους του ζευγαριού.

Ο 97χρονος Τζίμι Κάρτερ είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που φτάνει σε αυτή την ηλικία, ξεπερνώντας τον Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο, ο οποίος πέθανε τον Δεκέμβριο του 2018.

