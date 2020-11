Αμερικανικές εκλογές: Νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν

Ξεπέρασε το "φράγμα" των 270 εκλεκτόρων και επικράτησε του Ντόναλντ Τραμπ ο Τζο Μπαίντεν.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν εξελέγη 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ, επικρατώντας του απερχόμενου Ρεπουμπλικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Η νίκη του Μπάιντεν έρχεται μετά από τουλάχιστον τρεις μέρες αβεβαιότητας, καθώς ο Δημοκρατικός υποψήφιος που για μέρες ήταν με 264 εκλέκτορες, κέρδισε την κρίσιμη πολιτεία της Πενσιλβάνια και τη Νεβάδα και ξεπερνώντας τους 270 εκλέκτορες, απαραίτητους για την εκλογή του στην Προεδρία των ΗΠΑ, κέρδισε με 284 εκλέκτορες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει πολλάκις αμφισβητήσει το αποτέλεσμα, προτού ακόμα βγει, βάζοντας στο επίκεντρο τις επιστολικές ψήφους από τις οποίες έχασε τις εκλογές, γίνεται ο πρώτος Προέδρος των ΗΠΑ, μετά τον Τζορτ Μπους του γηραιότερου το 1992, που δεν επανακλέγεται στην προεδρία των ΗΠΑ.

Επιπλέον, για πρώτη φορά, εκλέγεται γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, η Καμάλα Χάρις, που κατακτά και το ρεκόρ της πρώτης έγχρωμης και της πρώτης ασιάτισσας αντιπροέδρου.

«Αμερική, με τιμά που με επέλεξες για να ηγηθώ αυτής της υπέροχης χώρας. Η δουλειά που έχουμε μπροστά μας θα είναι δύσκολη, αλλά υπόσχομαι αυτό: Θα είμαι Πρόεδρος όλων των Αμερικανών, είτε με ψήφισαν είτε όχι.

Θα διατηρήσω την πίστη που με έφερε εδώ», αναφέρει σε τουίτ του ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος των ΗΠΑ.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



