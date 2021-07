Κόσμος

Ο Μπάιντεν ζήτησε από τον Πούτιν να βάλει φρένο… στους Ρώσους χάκερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κυβερνοεπιθέσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων που θα έχει την επόμενη εβδομάδα, ο Μπάιντεν με την Μέρκελ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, του ζήτησε να αναλάβει δράση για να σταματήσει τους χάκερ που εδρεύουν στη Ρωσία και εξαπολύουν επιθέσεις με λυτρισμικό εναντίον αμερικανικών επιχειρήσεων και υποδομών.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να αναλάβει δράση η Ρωσία για να διαλύσει αυτές τις ομάδες που λειτουργούν από τη Ρωσία», ανέφερε ο Λευκός Οίκος. Πρόσθεσε ότι δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα του ενάντια στην ευρύτερη απειλή που συνιστούν αυτές οι επιθέσεις.

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ επιβεβαίωσε στο πρακτορείο TASS την τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζo Μπάιντεν.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου από την πλευρά της σημείωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν διαθέτει νέες πληροφορίες ότι η ρωσική κυβέρνηση κατηύθυνε αυτές τις επιθέσεις, αλλά επέμεινε ότι η Μόσχα πρέπει να δράσει για να τις σταματήσει.

Η απειλή των κυβερνοεπιθέσεων θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων που θα έχει την επόμενη εβδομάδα ο Μπάιντεν με την καγκελάριο της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, η οποία θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο στις 15 Ιουλίου.

Σύμφωνα πάντα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η τηλεφωνική επικοινωνία των προέδρων Μπάιντεν και Πούτιν διήρκησε περίπου μία ώρα και επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα εναντίον της αμερικανικής εταιρείας Kaseya, οι διακομιστές της οποίας δεν αναμένεται να τεθούν ξανά σε λειτουργία πριν από την Κυριακή.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: ξεψύχησε στην άσφαλτο

Αναστασία: μαγαζιά θα “κλείσουν” την μουσική την ώρα της κηδείας

Γιώργος Καραϊβάζ: τρεις μήνες από την δολοφονία του δημοσιογράφου