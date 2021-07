Αθλητικά

ΑΕΚ: “Τζάμπα” ήττα από την Μπριζ

Ήττα για την Ένωση στο τελευταίο τεστ στο εξωτερικό

Με ήττα 2-1 από τη Μπριζ ολοκληρώθηκε ο τελευταίος φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στο εξωτερικό.

Το ματς έγινε στο προπονητικό κέντρο των πρωταθλητών Βελγίου, απ' όπου η αποστολή θα αναχωρήσει για την Αθήνα, μέσω Βρυξελλών.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν μόλις στα πρώτα 90 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού μετά από κόρνερ, πρώτη κεφαλιά του Ντοστ και δεύτερη του νεαρού Ντε Κετελέρ.

Η Ένωση παρατάχθηκε με 4-2-3-1 και τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς σε ρόλο ακριβώς πίσω από τον σέντερ φορ. Είχε κίνηση, είχε ρυθμό, δημιούργησε φάσεις, αλλά χρειάστηκε τη βοήθεια της τύχης για να φτάσει στην ισοφάριση. Στο 57΄ σε γύρισμα του Αλμπάνη, ο Μίτροβιτς βρήκε τη μπάλα με το κεφάλι και την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του.

H AEK έχασε δυο καλές ευκαιρίες και στο 86΄ ενώ οι δύο ομάδες είχαν πραγματοποιήσει πολλές αλλαγές, ο Πέρες διαμόρφωσε το τελικό 2-1 με κεφαλιά μετά από σέντρα του Φαν ντεν Κέιμπους.

Oι συνθέσεις:

ΜΠΡΙΖ (Φιλίπ Κλεμάν): Λάμερς, Φαν Ντερ Μπρεμπτ (46΄ Μάτα), Μέχελε, Μίτροβιτς (63΄ Μπαμπά), Ρίκα (63΄ Ντα Κάιπερ), Κοσουνού (63΄ Σαντρά), Φόρμερ (46΄ Ριτς), Ντε Κετελέρ (63΄ Φαν ντεν Κέιμπους), Οκερέκε (46΄ Πέρες), Λανγκ (63΄ Μοντέλε), Ντοστ (46΄ Μπατζί)

ΑΕΚ (Βλάνταν Μιλόγεβιτς): Τσιντώτας, Μπακάκης (72΄ Ραντόνια), Νεντελτσιάρου (72΄ Σβάρνας), Τζαβέλλας, Λόπες (63΄ Μιτάι), Σάκχοφ, Σιμάνσκι, Τάνκοβιτς (65΄ Σαμπανάτζοβιτς), Γκαρσία (68΄ Νταντσένκο), Αλμπάνης (68΄ Μαχαίρας), Ανσαριφάρντ

