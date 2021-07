Κοινωνία

Φωτιά στον Βαρνάβα: Drone της Πυροσβεστικής κατέγραψε την καταστροφή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πυρκαγιά έφτασε μια ανάσα από τα σπίτια και οι δυνάμεις πυρόσβεσης έδωσαν μεγάλη μάχη για να την περιορίσουν.



Την καταστροφή που προξένησε η φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο στο Βαρνάβα Αττικής, κατέγραψε drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η πυρκαγιά έφτασε μια ανάσα από τα σπίτια και οι δυνάμεις πυρόσβεσης έδωσαν μεγάλη μάχη για να την περιορίσουν.

Σήμερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά στον Βαρνάβα είναι σε ύφεση.

?? Οπτικό υλικό από την δασική πυρκαγιά ?????? στον Βαρνάβα Αττικής. pic.twitter.com/16Qhmvb4bC — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2021

Μέχρι και αυτή την ώρα δεν επιχειρούν εναέρια μέσα, αλλά παραμένουν όλες οι επίγειες δυνάμεις και καταβάλουν προσπάθειες να τις θέσουν υπό πλήρη έλεγχο πριν το μεσημέρι, καθώς αναμένεται ενίσχυση των ανέμων.

Πριν από λίγη ώρα αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία στον Βαρνάβα Αττικής.

Πέντε περιοχές στο “κόκκινο” την Κυριακή

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Κυριακή σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), για σήμερα Κυριακή 11 Ιουλίου 2021, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης των πυρκαγιών για την Κυριακή

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός – Ιωάννινα: Ισχυρό μπουρίνι και χαλάζι (βίντεο)

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: 18000 κρούσματα ημερησίως τον Οκτώβριο χωρίς τείχος ανοσίας

Ηλιούπολη: 18χρονη κατήγγειλε ότι αστυνομικός την είχε αιχμάλωτη και την εξέδιδε