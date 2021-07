Αθλητικά

Ο McGregor έσπασε τον αστράγαλό του - Νικητής ο Poirier

Άδοξο τέλος είχε το παιχνίδι του Κόνορ Μακ Γκρέγκορ με τον Ντάστιν Ποριέρ.

Αδοξο και πρόωρο τέλος είχε για τον Κόνορ ΜακΓρέγκορ, ο αγώνας με τον Ντάστιν Πουαριέ, που διεξήχθη στην T-Mobile Arena, στο Λας Βέγκας.



Μετά από ένα συναρπαστικό πρώτο πεντάλεπτο κι ενώ οι δύο «μονομάχοι» κινούντο αναγνωριστικά στο ρινγκ, ο Ιρλανδός κορυφαίος πρωταθλητής των μεικτών πολεμικών τεχνών, έχασε την ισορροπία του και υπέστη κάταγμα στο πόδι.

Αμέσως έσπευσε κοντά του το ιατρικό επιτελείο, που διαπίστωσε ότι ο ΜακΓκρέγκορ δεν μπορούσε να συνεχίσει τον αγώνα, με αποτέλεσμα ο διαιτητής, Χερμπ Ντιν να κυρήξει διακοπή της αναμέτρησης.

Ο Αμερικανός πρωταθλητής, μετρά οκτώ νίκες και μόλις μία ήττα στις τελευταίες εννέα αναμετρήσεις του, ενώ η μοναδική φορά που έχασε, ήταν από τον αήττητο, Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ.

