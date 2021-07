Πολιτισμός

Πανελλήνιες - Δημήτρης Καρακώστας: Έχασε τους γονείς του από κορονοϊό και αρίστευσε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δύναμη ψυχής του Δημήτρη που κατάφερε να ξεπεράσει το προσωπικό του δράμα και να σαρώσει στις Πανελλήνιες Εξετάσεις δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Πρωθυπουργό που επικοινώνησε μαζι του.

Δεν πέρασε απαρατήρητη η μεγάλη επιτυχία του Δημήτρη Καρακώστα που αρίστευσε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με 18700 μόρια, έχοντας χάσει πριν λίγες εβδομάδες τους γονείς του από κορονοϊό.

Χθες επικοινώνησε μαζί του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δίνοντας του τα θερμά συγχαρητήρια του για την μεγάλη του επιτυχία και την δύναμη ψυχής που επέδειξε .

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες, κι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί έχουν εκφράσει την επιθυμία σε συγγενικό του πρόσωπο να επικοινωνήσουν μαζί του.

Πηγή: Nafpaktianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Φωτιά στη Σιθωνία

Παλαιό Φάληρο: Μαχαίρωσαν νεαρό ντελιβερά λόγω του χρώματός του

Ηλιούπολη: Βαριές κατηγορίες στον αστυνομικό και τον πατέρα της 19χρονης