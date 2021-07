Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Δέλτα: Πρώτο κρούσμα στην Ξάνθη

Μέσω Κρήτης έφτασε η μετάλλαξη Δέλτα στον ακριτικό Νομό.

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού που αφορά το στέλεχος της μετάλλαξης Δέλτα εντοπίστηκε στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με το XanthiNea.gr, πρόκειται για γυναίκα που επέστρεψε από διακοπές στην Κρήτη και μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης όπου και επιβεβαιώθηκε αρχικά πως πρόκειται για κρούσμα κορονοϊού ενώ από τις μετέπειτα εξετάσεις προέκυψε πως πρόκειται για στέλεχος της μετάλλαξης Δέλτα.

Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της και δεν νοσηλεύεται, υπεβλήθη απλώς στον προβλεπόμενο έλεγχο και τις αντίστοιχες εξετάσεις.

Η Ξάνθη πάντως τις τελευταίες ημέρες καταγράφει ελάχιστα νέα κρούσματα κορονοϊού. Ωστόσο οι ειδικοί τονίζουν πως το νέο στέλεχος του κορονοϊού είναι πολύ πιο μεταδοτικό και ευνοεί την ταχύτερα διασπορά της νόσου στον γενικό πληθυσμό, προσβάλλοντας κυρίως ανεμβολίαστους.

Εν τω μεταξύ, το πρόγραμμα εμβολιασμών στην Ξάνθη προχωράει με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς με την περιοχή να συγκαταλέγεται στους ουραγούς της χώρας.

ΠΗΓΗ: XanthiNea.gr

