Ισπανία: “κύμα” καύσωνα… ψήνει τη χώρα

Ντόπιοι και τουρίστες αναζητούν εναγωνίως, ανάσες δροσιάς.

Κύμα καύσωνα επικρατεί σήμερα Κυριακή, στο μεγαλύτερο τμήμα της Ισπανίας με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και τους ντόπιους και τους τουρίστες να αναζητούν χώρους δροσιάς.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία AEMET εξέδωσε προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην πρωτεύουσα Μαδρίτη και στην πόλη του νότου, Σεβίλλη, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς.

Αύριο Δευτέρα, ο πρώτος αυτός καύσωνας της χρονιάς αναμένεται να κινηθεί ανατολικά και στη συνέχεια να εξασθενήσει.

Κάποιοι αναζήτησαν καταφύγιο από τον καύσωνα στις κλιματιζόμενες αίθουσες του μουσείου Prado της Μαδρίτης, στις συλλογές του οποίου περιλαμβάνονται έργα του Ρέμπραντ, του Ρούμπενς και του Ελ Γκρέκο.

"Κρίναμε ότι αυτή θα ήταν μια καλή ιδέα για μια ημέρα σαν τη σημερινή", λέει η 44χρονη Ρόζα Αλφαγκέμε καθώς περιμένει στην ουρά έξω από το μουσείο μαζί με τον σύζυγό της και την εξάχρονη κόρη τους. "Κάθε χρόνο είναι έτσι, σχεδόν το ξεχνάμε", σχολιάζει η ίδια και προσθέτει ότι το σπίτι της οικογένειας δεν διαθέτει κλιματιστικό.

Άλλοι προτίμησαν το γειτονικό πάρκο Retiro, όπου βρίσκεται μια τεχνητή λίμνη ή τις δημοτικές πισίνες.

Τα εισιτήρια για τις 19 εξωτερικές πισίνες της πρωτεύουσας εξαντλήθηκαν σήμερα δεδομένου ότι η χωρητικότητα είναι περιορισμένη λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι μετεωρολόγοι ανακοίνωσαν ότι η θερμοκρασία πιθανόν να σκαρφαλώσει στους 44 βαθμούς σήμερα στην Κοιλάδα του Γουαδαλκιβίρ, κοντά στη Σεβίλλη.

Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στη χώρα είναι 49 βαθμοί Κελσίου.

