Τεχνολογία - Επιστήμη

FDA - Εμβόλιο Johnson & Johnson: αυξημένος κίνδυνος για Guillain-Barre

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων εξέδωσε προειδοποίηση για το εμβόλιο Johnson & Johnson.

Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) προειδοποίησε χθες Δευτέρα για «αυξημένο κίνδυνο» εμφάνισης του συνδρόμου Guillain-Barre, μιας σπάνιας νευρολογικής διαταραχής, που σχετίζεται με την χορήγηση του εμβολίου Johnson & Johnson κατά της Covid-19.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υγείας εντόπισαν 100 αναφερόμενες περιπτώσεις ατόμων που εμφάνισαν το σύνδρομο Guillain-Barre, από τις σχεδόν 12,5 εκατομμύρια δόσεις αυτού του μονοδοσικού εμβολίου που έχουν χορηγηθεί.

Από αυτές τις 100 περιπτώσεις, στις 95 η μορφή της ασθένειας ήταν σοβαρή και τα άτομα αυτά χρειάστηκαν νοσηλεία. Ένα άτομο πέθανε.

Το σύνδρομο Guillain-Barre είναι ένα σπάνιο νευρολογικό νόσημα στο οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού επιτίθεται εναντίον των νεύρων, με αποτέλεσμα ο ασθενής να παρουσιάζει παράλυση και μούδιασμα – συνήθως στα χέρια και τα πόδια. Σε βαριές περιπτώσεις δεν λειτουργούν σωστά οι αναπνευστικοί μύες.

Αυτή η ασθένεια προσβάλλει μεταξύ 3.000 και 6.000 ανθρώπων κάθε χρόνο στις ΗΠΑ.

Η χθεσινή ανακοίνωση του FDA αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για το εμβόλιο Johnson & Johnson (J&J), το οποίο έλαβε άδεια κατεπείγουσας χρήσης στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, η χρήση του οποίου τέθηκε σε αναστολή για δέκα ημέρες τον Απρίλιο μετά από αναφορές για περιπτώσεις γυναικών που εμφάνισαν μετά τον εμβολιασμό τους με τον εν λόγω εμβόλιο σοβαρές περιπτώσεις αιματικών θρομβώσεων που συνδυάζονταν με χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλίων.

Αξιωματούχοι υγείας αποφάνθηκαν τελικά ότι τα οφέλη του εμβολίου υπερτερούν των κινδύνων.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλάνδρι: φωτιά σε καθαριστήριο

Νέα μέτρα και υποχρεωτικός εμβολιασμός: οι αλλαγές λόγω μετάλλαξης Δέλτα

Ηλιούπολη – Δικηγόρος 19χρονης: Υπάρχουν κι άλλες καταγγελίες για τον αστυνομικό