Η Υρώ Μανέ στο “Καλοκαίρι Μαζί” για τη “Ρένα”

Η ηθοποιός μίλησε για την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, τη σειρά που ετοιμάζει για τη νέα πλατφόρμα του ΑΝΤ1 και για τα όνειρά της.

Για την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί για δεύτερη χρονιά, τη «Ρένα» μίλησε η Υρώ Μανέ στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί».

Η πρωταγωνίστρια της ιστορικής σειράς του ΑΝΤ1 «Εγκλήματα» αποκάλυψε την αδυναμία που και η ίδια έχει στη μεγάλη αυτή επιτυχία που προβάλλεται ακόμα και σήμερα.

Για την «Ρένα» , η πρωταγωνίστρια είπε πως αφορά στην ιστορία μιας ιερόδουλης η οποία αφηγείται τη ζωή της σε τρεις δημοσιογράφους. Μέσα όμως από την αφήγηση της υπέργηρος γυναίκας ξεδιπλώνεται και η ιστορία της Ελλάδας. Από τη Μικρασιατική Καταστροφή και τον πόλεμο του 1940 μέχρι και σήμερα.

Η ηθοποιός εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η παράσταση θα γίνει ταινία στο μέλλον, αποκαλύπτοντας πως προς το παρόν ετοιμάζεται ως μίνι σειρά για τη νέα πλατφόρμα του ΑΝΤ1.

Ευχήθηκε δε, η «Ρένα» να έχει την ίδια επιτυχία με τα «Εγκλήματα».

Τέλος, ερωτηθείσα για τα σχέδιά της, αφού η παράσταση ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο, είπε πως ονειρεύεται «παράσταση για τη Σφαγή της Χίου μέσα στο 2022».

