Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παυλάκης: Σε κορονοπάρτι ένας μπορεί να κολλήσει 100, ακόμα και σε εξωτερικό χώρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί μεταδίδεται τόσο εύκολα η μετάλλαξη Δέλτα του ιού. Τι είπε για τους εμβολιασμούς και τα κρούσματα κορονοϊού.



Την εκτίμηση ότι τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα μπορεί να ξεπεράσουν τις 3.000 ακόμα και σήμερα εάν γίνει μεγάλος αριθμός μετρήσεων, εξέφρασε ο Γιώργος Παυλάκης γιατρός - ερευνητής στις ΗΠΑ.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο κ. Παυλάκης εξήγησε ότι η το ιικό φορτίο από τη μετάλλαξη Δέλτα είναι πολύ πιο μεγάλο από το αρχικό στέλεχος και αυτός είναι ο λόγος που μεταδίδεται πολύ ευκολότερα και γρηγορότερα.

Σύμφωνα με τον κ. Παυλάκη σε ένα κορονοπάρτι ένα άτομο μπορεί να κολλήσει εκατό ακόμα και σε εξωτερικό χώρο όταν είναι όλοι μαζί τόσο πατικωμένοι.

Προειδοποίησε ότι μπορούν να κολλήσουν κορονοϊό ακόμη και εμβολιασμένοι αλλά τα συμπτώματα θα είναι ήπια και πολύ – πολύ λιγότεροι κινδυνεύουν να πάνε στο νοσοκομείο.

«Το πρόβλημα με την Ελλάδα είναι ότι ο μισός πληθυσμός είναι ακόμα “παρθένος”. Δεν είναι καθόλου εμβολιασμένος, ούτε έχει μολυνθεί προηγουμένως», τόνισε ο κ. Παυλάκης. Εξήγησε ότι για παράδειγμα στην Αγγλία όπου αίρονται οι περιορισμοί, το 90% των Άγγλων έχουν εκτεθεί στον ιό είτε από νόσηση είτε από εμβόλιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ανετράπη λέμβος στο Αγγελοχώρι – Έπεσαν στη θάλασσα 10 άτομα

“Ελλάδα 2.0”: Προς έγκριση από το Ecofin

Η Υρώ Μανέ στο “Καλοκαίρι Μαζί” για τη “Ρένα”