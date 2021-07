Οικονομία

ΣΒΕ: Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για 3500 εργαζόμενους

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων.



Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), ανακοινώνει σήμερα την έναρξη κατάθεσης αιτήσεων εργαζομένων για συμμετοχή τους σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης για 3.500 εργαζόμενους με αντικείμενο την ενίσχυση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων. Δικαιούχοι συμμετοχής είναι εργαζόμενοι σε όλους τους τομείς της οικονομίας και οι οποίοι κατοικούν στις Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα. μικτά) με ανώτερο ποσό 750€ μικτά.

Το πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 150 ώρες.

Η επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη θα είναι 15 ώρες ανά ωφελούμενο.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν εργζαζόμενοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίοι:

Είναι κάτοικοι των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, Είναι πλήρους απασχόλησης, Είναι εποχικά εργαζόμενοι, Είναι μερικής απασχόλησης,

Οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται πρέπει να είναι του ιδιωτικού τομέα. Ο κλάδος και το είδος δεν λαμβάνονται υπόψη στην αίτηση συμμετοχής.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, είναι τα ακόλουθα:

Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου Πωλητής - Στέλεχος Εξαγωγικού Διεθνούς - Εμπορίου Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce) Τεχνικός τήρησης διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής Τεχνικός οργάνωσης της βιομηχανικής παραγωγής Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γίνονται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας : https://sbe121.gr/

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρέχονται λεπτομερή στοιχεία για το πρόγραμμα και οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης, και την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2021

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5047778.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.

